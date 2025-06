Za dva mjeseca skoro 1000 prekršaja: Pljušte kazne zbog pojasa i telefona!

ANPR kamere postavljene na 35 lokacija širom Srpske zabilježile su tokom aprila i maja ukupno 929 prekršaja vozača zbog nekorišćenja pojasa i upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje.

Izvor: Shutterstock

Stručnjaci za saobraćaj to ocjenjuju kao zabrinjavajući pokazatelj opuštenog odnosa prema bezbjednosti na putevima.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova RS, sistem automatske obrade prekršaja, na području četiri policijske uprave, evidentirao je 746 prekršaja nekorišćenja bezbjednosnog pojasa i 183 prekršaja nepropisne upotrebe mobilnog telefona prilikom upravljanja vozilom. Najveći broj prekršaja u vezi sa pojasom zabilježen je na području Policijske uprave Doboj i to 318, dok je najviše vozača sa telefonom u ruci otkriveno u PU Zvornik, njih 65.

Banjaluka, iako najveći urbani centar, bilježi znatno manji broj sankcionisanih.

MUP u svom radu, kako su istakli, koristi savremene ANPR kamere i softvere za automatsko prepoznavanje i evidentiranje prekršaja, piše Glas Srpske.

"Ovaj vid tehnološke podrške značajno doprinosi poboljšanju stanja bezbjednosti u saobraćaju te se u narednom periodu planira nastavak nabavke ovih uređaja", rekli su MUP-u.

Zamjenik direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja RS Milija Radović za "Glas" ističe da je za svaku pohvalu uvođenje sistema automatske kontrole prekršaja.

"Prekršaj nepropisne upotrebe mobilnog telefona bilo je teško uočiti i sankcionisati. Zato je ovakav način kontrole značajan i sigurno će uticati na smanjenje tih prekršaja", naglašava Radović.

On upozorava da su upravo upotreba telefona tokom vožnje i nevezivanje pojasa dva najveća problema u saobraćaju.

"Upotreba telefona je u posljednje vrijeme eksplodirala. Sa 6,6 u 2023. godini skočili smo na 12,6 odsto vozača koji koriste telefon tokom vožnje. Nedavna istraživanja su pokazala da je u Banjaluci svaki peti vozač u rukama držao telefon", istakao je Radović.

Iako se godinama radilo na podizanju svijesti o važnosti pojasa, brojevi opet idu u negativnom smjeru.

"Prije nekoliko godina više od 80 odsto ljudi je koristilo pojas, a sada smo pali na 67 procenata na prednjim sjedištima i tek 24 na zadnjim. To direktno utiče na posljedice nesreća. Svake godine izgubimo oko 20 života samo zbog nevezivanja pojasa", kaže Radović i dodaje da je posebno kritično na zadnjim sjedištima, gdje vlada uvjerenje da pojas "nije potreban", podsjećajući na tragične slučajeve iz Šipova i Bijeljine, gdje su stradali putnici na zadnjim sjedištima.

Radović se osvrnuo i na visinu kazni za saobraćajne prekršaje.

"Kazna od 100 KM, ako bude plaćena u roku, iznosi 50 maraka, ali to nije dovoljno da urazumi pojedince. U Njemačkoj, ako vas uhvate pijane, ne samo da plaćate paprenu kaznu, već ostajete bez vozačke na više godina", pojašnjava Radović.

On smatra da je najbolja kombinacija rigoroznih kazni i edukacije. To su, tvrdi on, pokazala i nedavna istraživanja, odnosno da strah od kazne utiče na ponašanje oko 60 odsto vozača.

"Nije dovoljno samo kažnjavati. Treba djelovati i preventivno, ali, nažalost, mi za to nemamo dovoljno novca", rekao je Radović.

(Mondo)