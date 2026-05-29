Xiaomi predstavio 17T seriju: Moćne Leica kamere, ogromne baterije, prestižni ekrani ekrani...

Moćni Dimensity čipset, AMOLED ekrani u dvije veličine, masivne baterije do 7.000 mAh i trostruki Leica sistem sa 5x telefoto kamerom na oba modela - Xiaomi 17T serija je stigla!

Izvor: Ilija Baošić

U Beču, na velikoj Xiaomi premijeri, kompanija je globalno lansirala svoju najnoviju generaciju pametnih telefona - modele Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro. Gigant je riješio da promiješa karte, pa novi modeli, po prvi put u istoriji T serije, dolazi u dvije različite veličine.

Tu su i sistemi sa Leica optikom, ekrani sa naprednom zaštitom vida i nove silicijum-ugljenične baterije ogromnog kapaciteta.

Moćni Leica sistem i novi Live Moment

Glavni adut nove serije je napredni sistem trostrukih kamera, razvijen u saradnji sa kompanijom Leica. Po prvi put, oba modela dobijaju moćnu Leica 5x telefoto kameru od 50 MP sa optičkom stabilizacijom (OIS). Pored osnovnog režima fotografisanja, ova kamera omogućava makro fotografiju sa udaljenosti od 30 cm i do 120x AI Ultra zum.

Glavne kamere na oba telefona imaju rezoluciju od 50 MP sa OIS-om i koriste hibridnu Leica Summilux strukturu sočiva. Ipak, postoje jasne razlike u senzorima i optici:

Xiaomi 17T Pro : Posjeduje senzor veličine 1/1,31 inča ( Light Fusion 950 ) sa f/1.67 otvorom blende i podržava snimanje videa u 8K rezoluciji pri 30 fps, kao i 4K pri 120 fps. Donosi i bioskopsko 4K snimanje pri 60 fps.

: Posjeduje senzor veličine 1/1,31 inča ( ) sa f/1.67 otvorom blende i podržava snimanje videa u 8K rezoluciji pri 30 fps, kao i 4K pri 120 fps. Donosi i bioskopsko 4K snimanje pri 60 fps. Xiaomi 17T: Koristi senzor veličine 1/1,55 inča (Light Fusion 800) sa f/1.7 otvorom blende, dok je video snimanje podržano u 4K rezoluciji do 60 fps.

Ostatak sistema na oba modela čine Leica ultraširokougaona kamera od 12 MP sa f/2.2 otvorom blende i uglom vidljivosti od 120°, kao i prednja kamera od 32 MP sa f/2.2 otvorom blende.

Veliki novitet je i funkcija Leica Live Moment, koja na svim daljinama zadnje kamere snima pokrete i emocije koji su prethodili pritisku dugmeta.

Ekrani sa prestižnim sertifikatima

Prednju stranu uređaja krase AMOLED ekrani sa maksimalnim osvjetljenjem do 3.500 nita i prikazom od 68 milijardi boja. Xiaomi je takođe implementirao Xiaomi Vision Care sistem za pametnu zaštitu vida, zahvaljujući kojem je ovo prva serija sa četvorostrukim TÜV Rheinland sertifikatom za zaštitu očiju.

Ekreni se razlikuju po dimenzijama i brzini osvježavanja u zavisnosti od modela:

Xiaomi 17T Pro ima ekran dijagonale 6,83 inča sa rezolucijom 2.772 x 1.280 piksela , brzinom osvežavanja do 144 Hz i minimalnim osvetljenjem od 1 nita. Ivice ekrana su simetrične i iznose 1,29 mm zahvaljujući naprednom LIPO rješenju.

ima ekran dijagonale sa rezolucijom , brzinom osvežavanja do i minimalnim osvetljenjem od 1 nita. Ivice ekrana su simetrične i iznose 1,29 mm zahvaljujući naprednom LIPO rješenju. Xiaomi 17T dolazi u kompaktnijoj formi sa ekranom od 6,59 inča sa rezolucijom 2.756 x 1.268 piksela i osvježavanjem do 120 Hz.

Oba ekrana su zaštićena Corning Gorilla Glass 7i staklom.

Performanse i veliki kapacitet baterije

Model 17T Pro pokreće MediaTek Dimensity 9500 flagship čipset, izrađen na 3 nm proizvodnom procesu, sa Mali G1-Ultra grafikom i osmojezgarnim procesorom.

S druge strane, standardni Xiaomi 17T koristi MediaTek Dimensity 8500-Ultra (4 nm) sa Mali-G720 MC8 grafičkim čipom. Oba modela koriste LPDDR5X RAM i UFS 4.1 internu memoriju. Za hlađenje je zadužen sistem Xiaomi 3D IceLoop.

Uvedena je i nova generacija silicijum-ugljeničnih baterija:

Xiaomi 17T Pro ima bateriju od 7.000 mAh - najveću na jednom Xiaomi telefonu na međunarodnim tržištima do sada. Podržano je žično punjenje snagom od 100 W i bežično punjenje od 50 W.

ima bateriju od - najveću na jednom Xiaomi telefonu na međunarodnim tržištima do sada. Podržano je žično punjenje snagom od i bežično punjenje od 50 W. Xiaomi 17T poseduje bateriju kapaciteta 6.500 mAh koja podržava 67 W žično punjenje.

Oba modela podržavaju i žično reverzibilno punjenje snagom do 22,5 W.

Telefoni dolaze sa najnovijim Xiaomi HyperOS 3 sistemom i donose brojne AI funkcije u okviru Xiaomi HyperAI platforme, uključujući integrisane Google servise kao što su Circle to Search i Gemini.

Za povezivanje, tu je Bluetooth 6.0, NFC, kao i Wi-Fi 7 na Pro modelu, odnosno Wi-Fi 6E na osnovnom modelu. Oba telefona posjeduju IP68 sertifikat otpornosti na vodu i prašinu, kao i stereo zvučnike sa Dolby Atmos podrškom.

Xiaomi 17T Pro je dostupan u plavoj (Deep Blue), ljubičastoj (Deep Violet) i crnoj (Black) boji, dok se obični 17T može kupiti u ljubičastoj (Violet), nježno plavoj (Blue) i crnoj boji (Black).