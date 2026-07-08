Požari u Hercegovini i dalje bukte: Kritično kod Čapljine, Rujišta i Konjica

Požarišta u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dalje su aktivna.

Izvor: Facebook/PVJ Mostar

Požarišta širom Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje su aktivna, a borba sa vatrenom stihijom nastavlja istim intenzitetom. Na gašenju i kontroli požarnih linija na nekoliko kritičnih lokacija angažovane su opsežne kopnene i zračne snage, potvrdili su jutros iz Operativnog centra Civilne zaštite HNK-a.

Iznimno teška situacija zabilježena je juče na lokalitetu Duboka Draga - Gorica - Jasenica, gdje je požar izbio u 13.30 časova. Vatra se širila velikom brzinom, zbog čega je na teren odmah upućena cijela čapljinska profesionalna vatrogasna jedinica. Zbog ozbiljnosti situacije i opasnosti za objekte, u pomoć su ubrzo pristigle i kolege iz Stoca, Neuma i Ljubuškog.

Uz sve raspoložive ljudske snage na zemlji, na ovom su lokalitetu od samog početka djelovala i dva air traktora. Aktivno gašenje i kontrola požarišta nastavljeni su i tokom protekle noći. Ipak, i pored nadljudskih napora svih ekipa, požar je i jutros ostao aktivan.

Ništa bolja situacija nije ni na Rujištu, gdje vatra gori još od subote. Tokom prethodnog dana na ovom su požarištu intenzivno djelovali air traktori koji su ostvarili šest izbačaja vode. Međutim, ni to nije bilo dovoljno da se požar potpuno lokalizuje, pa je on i dalje aktivan, a vatrogasne ekipe na zemlji nastavljaju s mukotrpnim radom.

Kada je riječ o sjeveru kantona, višednevni požar u kanjonu rijeke Rakitnice kod Konjica takođe ne miruje. Zbog iznimno nepristupačnog i strmog terena gašenje je od samog početka maksimalno otežano i praktično onemogućeno sa zemlje.

Požarna linija se zbog toga drži pod stalnim nadzorom pripadnika vatrogasnih postrojbi i djelatnika preduzeća "Šumarstvo Prenj" iz Konjica, kako se vatra ne bi proširila prema privrednim i stambenim objektima.