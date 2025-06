Ubili je i bacili u ćerkin krevet: Istinita priča stigla na Netflix, saznali za sve užase, pa optužili porodicu

Dokumentarac koji nosi naziv "The Many Deaths of Nora Dalmasso" govori o stravičnom ubistvu Nore, koje ni dan danas nije riješeno, a porodica je prošla kroz golgotu.

Izvor: Netflix

Prije četiri dana na Netfliks je stigla trodjelna dokumentarna serija pod nazivom "The Many Deaths of Nora Dalmasso". Serija se već nalazi među najgledanijim naslovima na Netfliksu kod nas, ali i širom svijeta.

Ova true crime serija zasnovana je na stvarnom, jezivom i još uvijek neriješenom ubistvu 51-godišnje Nore Dalmaso (Nora Dalmasso), koja je pronađena mrtva u Argentini u novembru 2006. godine. Dokumentarac, koji je snimljen na španskom jeziku, istražuje jedan od najzloglasnijih neriješenih zločina u zemlji i donosi dosad neviđeni uvid u slučaj.

Koja je prava priča iza serije?

Serija prati brutalno ubistvo Nore Dalmaso i brojne propuste u istrazi zbog kojih zločin do danas nije riješen.

The Many Deaths of Nora Dalmasso | Sneak Peek | Netflix Izvor: YouTube

U novembru 2006. godine, Nora je pronađena brutalno ubijena u spavaćoj sobi svoje ćerke, u svom domu u gradu Rio Kvarto (Río Cuarto), koji se nalazi u argentinskoj provinciji Kordoba (Córdoba). Zadavljena je platnenim kaišem haljine koji je bio vezan duplim čvorom oko njenog vrata. Na sebi nije imala ništa osim Rolex sata.

Tog vikenda kada je pronađena mrtva, Nora je u petak veče bila u izlasku sa prijateljima, dok su njen suprug i ćerka bili odsutni. Njeno beživotno tijelo u nedjelju je pronašao komšija. Policija je zaključila da je ubistvo moralo da se dogodi u nekom trenutku tokom subote.

Pošto nije bilo tragova provale ili borbe, dokazi su ukazivali na to da je Nora poznavala svog ubicu. Zločin je odmah privukao veliku pažnju medija i postao toliko poznat da je često upoređivan sa suđenjem Orentu Džejmsu Simpsonu (O. J. Simpson) u Sjedinjenim Američkim Državama.

Prvobitna istraga bila je prepuna kontroverzi i pod pritiskom javnosti i politike, što je dovelo do, prema mnogima, pogrešnih koraka i lažnih optužbi. I Norin suprug, Marcelo Makaron (Marcelo Macarrón), i njihov sin, Fakundo Makaron (Facundo Macarrón), pogrešno su optuženi za ubistvo.

U Argentini su se širile glasine, a mnogi su spekulisali da je motiv mogao biti incest, kao i da Nora nije odobravala sinovu se*sualnu orijentaciju. U julu 2022. godine, Marcelo je oslobođen svih optužbi nakon iscrpljujućeg suđenja zbog nedostatka dokaza – u vrijeme ubistva svoje supruge, nalazio se na turniru u Urugvaju.

Hapšenje Fakunda izazvalo je proteste u Rio Kvartu, a rašireno nezadovoljstvo zbog lošeg vođenja istrage dovelo je do ostavki više od desetak policajaca i tužilaca.

Šta se na kraju dogodilo?

Slučaj i dalje ostaje neriješen čak 19 godina nakon zločina. Ipak, prošle godine izvršena je nova DNK analiza uzoraka iz ogrtača i dlačica pronađenih na preponama žrtve, koja je navodno ukazala na novog osumnjičenog.

Međutim, zbog zastare – zakonskog isteka roka za krivično gonjenje za ovu vrstu zločina – vlasti su odlučile da ne otkriju identitet osumnjičenog. Zbog toga ovaj slučaj i dalje ostaje jedna od najzloglasnijih neriješenih misterija u Argentini.

Šta se prikazuje u dokumentarcu?

Priča o ovom jezivom, istinitom zločinu ispričana je kroz svjedočenja iz prve ruke Norine djece – Fakunda i Valentine Makaron (Valentina Macarrón) – kao i njenog udovca Marcela. Ovo je prvi put da se članovi porodice javno oglašavaju o slučaju.

Izvor: Netflix

U dokumentarcu učestvuju i bliski prijatelji porodice, novinari, kao i ključne ličnosti iz pravosuđa i policije koje su imale dodir sa slučajem.

Zvanični sinopsis dokumentarne serije glasi:

"U novembru 2006. godine, Nora Dalmaso postaje žrtva ne samo brutalnog zločina, već i nemilosrdnog javnog mnjenja koje ju je osudilo bez ikakvih dokaza. Ova serija rekonstruiše zločin koji ostaje neriješen i sagu koja je usljedila. Uz ekskluzivan pristup njenom najbližem krugu, neobjavljenom arhivskom materijalu i svjedočenjima prijatelja, advokata, novinara i istražitelja, dokumentarac pruža ljudsku perspektivu na priču. Novi način razumijevanja slučaja, izvan skandala, u potrazi za novim pogledima na femicid koji je šokirao cijelu naciju".

Reakcije gledalaca

Gledaoci širom svijeta ostali su šokirani činjenicama iznesenim u dokumentarcu. Jedan korisnik Netfliksa napisao je:

"Bijesan sam nakon što sam pogledao The Many Deaths of Nora Dalmasso“, "Nevjerovatno sam tužan. Kroz šta je sve njena porodica morala da prođe zbog nesposobnosti tužilaštva, pravosudnog sistema i nemilosrdnog uznemiravanja od strane medija. Apsolutno sam šokiran".

"Druga epizoda je najintenzivnija: kako su optužili njenog sina da ju je ubio, mediji su ga raskrinkali i uništili na televiziji, ljudi su ga nazivali psihopatom. Uništili su mu život".

Reditelj Džejmi Kraford je takođe prokomentarisao dokumentarac.

"Ubistvo Nore Dalmaso je jedan od najzloglasnijih zločina u Argentini – priča koja se brzo pretvorila u medijski pokolj zbog sočne mješavine se*sa, klase, moći i predrasuda. Imam ličnu vezu sa zajednicom koju je ovaj slučaj pogodio, i skoro 20 godina nakon njene smrti, želio sam da pronađem ljudskost iza novinskih naslova. Htio sam da saznam ko je Nora Dalmaso zaista bila i kako su oni koji su joj bili najbliži preživeli decenijama dugu patnju.“

