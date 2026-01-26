Kako spavate noću? Vaš položaj otkriva skrivene osobine u psihološkom testu

Položaj u kom spavate, može da otkrije vaše skrivene osobine, pokazuju istraživanja.

Vaš omiljeni položaj za spavanje nije slučajan. Možda govori o vama više nego što mislite. Saznajte šta vaš način spavanja otkriva o vašem karakteru i nastavite dalje.

1. Spavanje na leđima

Ako spavate na leđima, vi ste fokusirana, tiha i snažna osoba. Izbjegavate konflikte i nepotrebne komplikacije. Radije ćete reći istinu nego isplesti sto laži. Volite strukturu i red. Imate visoka očekivanja od sebe, ali i od drugih. Svoje misli uglavnom zadržavate za sebe i rijetko reagujete impulsivno. Veoma ste optimistični i imate snažnu želju da život živite punim plućima.

Volite da budete u centru pažnje i imate snažnu ličnost. Tvrdoglavi ste kada je riječ o ostvarivanju ciljeva. Ne volite ogovaranje niti druženje s ljudima koji ne zadovoljavaju vaše kriterijume. Volite da odvojite vrijeme za lični razvoj i mentalni odmor. Život želite da živite poput kraljevske osobe, punim intenzitetom, u izobilju i sa iskustvima koja ćete kasnije prepričavati kao dobre priče.

2. Spavanje u fetus položaju

Ako spavate sklupčani kao beba, to znači da svetu često pokazujete čvrstu spoljašnjost, a da ste u suštini osjetljiva i stidljiva osoba. Možete biti prilično introvertni. Imate snažnu potrebu da budete zaštićeni, njegovani i shvaćeni. Prijaće vam kreativne aktivnosti poput pisanja, slikanja, plesa, pjevanja ili blogovanja, jer vam omogućavaju da izrazite sebe i svoje skrivene želje.

Najsigurnije i najudobnije se osjećate u krugu porodice ili ljudi koji su vremenom stekli vaše povjerenje. U gužvi možete osjetiti anksioznost ili nelagodu, a moguće je i da imate tremu kada treba da nastupate pred drugima. Istraživač Semjuel Dankel je još sedamdesetih godina utvrdio da je ovaj položaj čest kod ljudi koji se suočavaju sa anksioznošću ili emotivnim usponima i padovima. Dodao je i da su ljudi koji spavaju u fetalnom položaju često zatvoreniji za nova iskustva i da se plaše odbacivanja ili usamljenosti.

3. Spavanje na stomaku

Ako spavate na stomaku, vi ste zabavna, razigrana i otvorena osoba. Direktni ste i volite jasno da kažete šta mislite, iako ponekad možete djelovati pomalo grubo. Imate jasnu viziju toga šta želite od života. U svakodnevnim postupcima zračite slobodoumnošću. Ipak, iznutra se možda često osjećate nervozno ili zabrinuto. Volite da držite sve pod kontrolom i teško podnosite kritiku.

Takođe ste snažne volje, pustolovni, spremni na rizik i veoma optimistični. Čak i u teškim trenucima umijete da pronađete svjetliju stranu. Zahvalni ste i znate to da pokažete. Prema Dankelovim zapažanjima, ljudi koji spavaju na stomaku mogu biti impulsivni, mogu skrivati nesigurnosti ili im može nedostajati samopouzdanja, ali negativna osjećanja umiju vješto da prikriju pred drugima.

4. Spavanje na boku

Ako spavate na boku, vi ste opuštena i druželjubiva osoba. Umijete da započnete razgovor sa bilo kim, čak i tokom vožnje gradskim prevozom. Ipak, potpuno iskreni i opušteni ste uglavnom samo sa bliskim ljudima. Veoma ste povjerljivi, što ponekad može da djeluje kao da ste lakovjerni. Međutim, drugi često ne vide da sve temeljno promislite i da vam obično treba više vremena da donesete odluku.

(Nova/MONDO)