Test otkriva vašu mračnu stranu: Izaberite kaktus i saznajte šta u vama može da probudi stres

Koja je mračna strana vašeg karaktera? Uradite test i saznajte šta iz vas izlazi kad ste pod stresom.

Izvor: Printscreen/dzen.ru

Svaki čovjek ima osobine koje ne primjećuje uvijek i koje bi volio da nisu njegove. One se pojavljuju neočekivano - u svađama, stresnim situacijama ili kada su posebno ranjivi. Zanimljivo je da te "sjenke" nisu uvijek loše, a o tome i Jung ima teoriju. Ukoliko želite da saznate koja skrivena osobina živi u vama, samo uradite ovaj test ličnosti.

S naučne tačke glčedišta, psihološki test je metoda koja se koristi za mjerenje i procjenu različitih aspekata ljudskog ponašanja, sposobnosti, osobina ličnosti i mentalnog funkcionisanja.

Kako da uradite test? Pogledajte slike kaktusa. Koji biste od njih poklonili najneprijatnijoj osobi u svom životu? Nemojte previše analizirati - birajte intuitivno. Sada provjerite šta znači vaš izbor:

1. Autoritarnost

Važno vam je da budete glavni. Kada se vaše mišljenje ne sluša, ključate iznutra. Kasnije vas iznenadi sopstvena reakcija. Ali postoji i dobra strana: ako naučite da mirno iznosite svoje misli, bez kršenja tuđih granica, postaćete odličan vođa. Samo zapamtite - i drugi imaju pravo na svoje mišljenje.

2. Proračunatost

Dobri ste u sagledavanju krajnjeg rezultata. Čak i u ležernom razgovoru, nehotice tražite šta možete da postignete. To nije loše - vi ste praktična osoba. Ali pokušajte ponekad da razmišljate izvan sopstvenih interesa. Kada uzmete u obzir interese drugih, ishod je često zadovoljavajući. I privući ćete ljude.

3. Pretjerana pričljivost

Sam proces komunikacije vam je prijatan, a ono što kažete nije toliko važno. U stvari, ovo je druga strana komunikacijskih vještina - vrijedan kvalitet. Pokušajte da odvojite trenutak da napravite pauzu i posmatrate reakciju sagovornika. To će vam pomoći da postignete više.

4. Površnost

Vaše mišljenje se može mijenjati u zavisnosti od situacije. S jedne strane, to je fleksibilnost. S druge strane, drugi vas ponekad ne shvataju ozbiljno. Ali vi se ne zadržavate na trivijalnostima. Glavno je znati kada se prepustiti neozbiljnosti, a kada je bolje biti temeljan.

5. Pretjerana radoznalost

Zainteresovani ste za sve novo. Ali ponekad pređete granicu i mješate se u živote drugih ljudi. Ako naučite da prepoznate ove granice, vaša radoznalost će se razviti u vrijednu veštinu: sposobnost da primetite detalje i osetite raspoloženja ljudi. I život je tako zanimljiviji.

6. Netaktičnost

Govorite direktno, bez okolišanja. A nisu svi time oduševljeni. Ali postoji i dobra strana vaše direktnosti - niste licemjerni. Pokušajte ponekad da ublažite riječi, a ne sadržaj. Pratite reakcije ljudi - ovo će vam pomoći da ostanete iskreni, a da ne povredite druge.

7. Ljubomora

Niste samo ljubomorni - imate izvanredan osjećaj za ljude. Ali ponekad vas emocije savladaju. Zapamtite: malo ljubomore može oživjeti vezu, dok stalna sumnja može uništiti čak i najjaču. Naučite da razlikujete prave razloge od fantazija.

8. Anksioznost

Brinete o sitnicama i trudite se da sve kontrolišete. To vam ometa uživanje u životu. Međutim, vaša pažnja posvećena detaljima je vrijedna vještina. Pokušajte da uhvatite trenutak kada anksioznost postane pretjerana. Prebacite se na nešto pozitivno.

9. Infantilnost

Vjerujete u čuda i često se nadate da će se problemi sami riješiti. Ljudi cene vašu spontanost. Ali ipak treba da odrastete. Počnite polako: u teškoj situaciji, zapitajte se: "Šta mogu sam da uradim?“ Postepeno ćete pronaći ravnotežu između detinjaste lakoće i odgovornosti odraslog.