logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šimpanza pobjeđivala ljude u testu memorije: Pamtila brojeve i lokacije brže od treptaja (Video)

Šimpanza pobjeđivala ljude u testu memorije: Pamtila brojeve i lokacije brže od treptaja (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Šimpanza Ajumu pobijedila je čovjeka u testu memorije, pamteći brojeve i lokacije na ekranu kraće od treptaja oka, što sugeriše moguće fotografsko pamćenje.

Šimpanza pobjeđivala ljude u testu memorije Izvor: Cyril Ruoso / AFP / Profimedia

Šimpanza po imenu Ajumu pobijedila je u testu memorije čovjeka, i to ne bilo kojeg već jednog naučnika. Mladi Ajumu, rođen 2000. godine, koji živi u Institutu za istraživanje primata u Kjotu u Japanu, dio je projekta koji se bavi prepoznavanjem kod šimpanzi.

Test se sastojao od odgovaranja na pitanja koja je postavljao kompjuter dodirivanjem ponuđenih rješenja na monitoru, a osim vođe projekta, Ajumu je bio bolji i od studenata.

Kako je saopšteno, Ajumu ne pamti samo brojeve već i lokacije koje se na monitoru pojavljuju samo na 60 milisekundi, odnosno kraće no što traje treptaj oka. Naučnici spekulišu da Ajumu čak ima i fotografsko pamćenje i da je njegova vrsta evoluirala.

Ono što je u ovom trenutku najintrigantnije jeste to što su i druge šimpanze koje su bile dio ovog istraživanja takođe pobjeđivale ljude na tom testu, ali i naučna pretpostavka da je fotografsko pamćenje posljednji korak prije razvijanja govora, zbog čega se očekuju novi evolutivni pomaci kod te životinjske vrste.

 (021/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

majmun pamćenje test

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA