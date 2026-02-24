Šimpanza pobjeđivala ljude u testu memorije: Pamtila brojeve i lokacije brže od treptaja (Video)

Šimpanza Ajumu pobijedila je čovjeka u testu memorije, pamteći brojeve i lokacije na ekranu kraće od treptaja oka, što sugeriše moguće fotografsko pamćenje.

Izvor: Cyril Ruoso / AFP / Profimedia

Šimpanza po imenu Ajumu pobijedila je u testu memorije čovjeka, i to ne bilo kojeg već jednog naučnika. Mladi Ajumu, rođen 2000. godine, koji živi u Institutu za istraživanje primata u Kjotu u Japanu, dio je projekta koji se bavi prepoznavanjem kod šimpanzi.

Test se sastojao od odgovaranja na pitanja koja je postavljao kompjuter dodirivanjem ponuđenih rješenja na monitoru, a osim vođe projekta, Ajumu je bio bolji i od studenata.

Kako je saopšteno, Ajumu ne pamti samo brojeve već i lokacije koje se na monitoru pojavljuju samo na 60 milisekundi, odnosno kraće no što traje treptaj oka. Naučnici spekulišu da Ajumu čak ima i fotografsko pamćenje i da je njegova vrsta evoluirala.

Ono što je u ovom trenutku najintrigantnije jeste to što su i druge šimpanze koje su bile dio ovog istraživanja takođe pobjeđivale ljude na tom testu, ali i naučna pretpostavka da je fotografsko pamćenje posljednji korak prije razvijanja govora, zbog čega se očekuju novi evolutivni pomaci kod te životinjske vrste.

(021/MONDO)