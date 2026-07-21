Darko Lazić se izvinio zbog fotografije koja je podigla buru: "Nisam želio da uvrijedim bilo koga"

Nakon burnih reakcija zbog fotografije na kojoj pokazuje simbol dvoglavog orla, Darko Lazić se oglasio i poručio da nije imao namjeru da šalje političke poruke.

Izvor: MONDO

Fotografija Darka Lazića iz jednog kluba u Hrvatskoj izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama.

Pjevač je najprije rekao da je riječ o šali sa prijateljicom, a potom se oglasio i zvaničnim saopštenjem.

Istakao je da nije imao namjeru da vrijeđa bilo koga niti da šalje političke poruke.

Fotografija Darka Lazića iz bekstejdža jednog kluba u Hrvatskoj izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama.

Na fotografiji pjevač pozira sa djevojkom za koju se u pojedinim objavama navodi da je Albanka, dok zajedno rukama pokazuju simbol dvoglavog orla. Fotografija se ubrzo proširila internetom i izazvala brojne komentare i različite reakcije.

Lazić se nakon toga oglasio za "Telegraf", navodeći da je riječ o njegovoj dugogodišnjoj prijateljici i da iza fotografije nije stajala nikakva posebna poruka.

"Ma to mi je dobra drugarica. Mi smo se šalili. Već sam vidio da je izbio neki skandal. Ma kakav skandal?"

Dodao je da ljude ne dijeli po nacionalnosti ili porijeklu.

"Ja ljude ne dijelim prema tome ko su i šta su, odakle su, nego kakav je ko čovjek. To je bitno".

Na pitanje zbog čega je pokazao simbol dvoglavog orla, odgovorio je:

"Pa šta ako sam pokazao? Kakve veze ima. Opet kažem, ne gledam ljude ko su i odakle su".

Nakon što su se reakcije nastavile nizati, pjevač se obratio javnosti i zvaničnim saopštenjem, u kojem je naveo da tokom fotografisanja sa publikom često nastaju spontane situacije.

Istakao je da nije postojala namjera da pošalje bilo kakvu političku poruku niti da uvrijedi bilo koji narod ili pojedinca.

"Kroz svoju karijeru nastupao sam širom regiona i uvijek sam sa istim poštovanjem prilazio svim ljudima, bez obzira na njihovu nacionalnost, vjeru ili porijeklo. Muzika je ono što me vodi i vjerujem da ona treba da spaja ljude, a ne da ih dijeli", poručio je Lazić.

Na kraju saopštenja izrazio je žaljenje zbog negativnih reakcija koje je fotografija izazvala.

"Iskreno mi je žao što je ova fotografija izazvala negativne reakcije i što je kod pojedinih ljudi stvorila utisak koji nije odražavao moje namjere. Ukoliko sam bilo koga ovim gestom povrijedio ili uvrijedio, upućujem iskreno izvinjenje. Nikada nisam želio da budem dio bilo kakvih političkih ili nacionalnih podjela i nastaviću da svojim radom promovišem isključivo muziku, poštovanje i zajedništvo", naveo je pjevač.

Pogledajte spornu sliku:

(Mondo.rs)