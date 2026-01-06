logo
Partizan u ponoć doveo zamjenu za Tajrika Džouns: Centar sletio u Beograd i obećao jedno

Partizan u ponoć doveo zamjenu za Tajrika Džouns: Centar sletio u Beograd i obećao jedno

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Tonje Džekiri je oko ponoći sletio u Beograd, tako da je Partizan dobio veliko pojačanje za nastavak sezone.

Partizan u ponoć doveo zamjenu za Tajrika Džouns: Centar sletio u Beograd i obećao jedno Izvor: KK Partizan

Tonje Džekiri (31) i zvanično je novi košarkaš Partizana, a poslije ponoći je sletio u Beograd. Ljudi iz kluba dočekali su ga na aerodromu "Nikola Tesla" i tom prilikom su mu dali obilježja kluba i odmah je zastao da pozira i da se po prvi put predstavi navijačima.

Uz fotografije koje je klub objavio na društvenim mrežama nalazi se i jedan kratak snimak na kom je dao izjavu o očekivanjima i onome što ga čeka u klubu.

"Znam Nika Kalatesa, srećan sam što sam dio ove sjajne košarkaške organizacije kakva je Partizan. Jedva čekam da počnem da radim. Pokušaću da donesem dosta pozitivnih stvari, od pobjedničkog aspekta", rekao je Džekiri na aerodromu.

On dolazi kao zamjena za Tajrika Džounsa koji je poslije transfer sage otišao u Olimpijakos i tamo potpisao ugovor na dvije i po godine vrijedan tri miliona evra.

Što se Džekirija tiče, potpisao je ugovor do kraja sezone uz mogućnost produžetka na još godinu dana u zavisnosti od učinka. Centar od 213 centimetara dolazi iz CSKA i tamo je u VTB ligi prosječno bilježio 7,7 poena i 4,7 skokova po utakmici.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

04:16
Bruno Fernando izjava posle Splita
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Tagovi

Tonje Džekiri KK Partizan

