"Čim se penzionišem, to će mi biti posao": Dončića pitali za rođenje ćerke, pa dobili odgovor za pamćenje

Luka Dončić našalio se na konferenciji za medije i poručio da će da postane obezbjeđenje za svoje dvije ćerke čim ode u penziju.

Izvor: Printscreen/YouTube/NBA TV

Luka Dončić vratio se iz Slovenije zbog rođenja druge ćerke i na terenu je dominirao. U pobjedi Lejkersa protiv Filadelfije (112:108) je imao tripl-dabl učinak (31, 15sk, 11as) i pokazao kako igra jedan od MVP kandidata. Bez njega je tim iz Los Anđelesa u ogromnim problemima, što se vidjelo u mečevima koje je propustio. Na konferenciji za medije bio je vidno umoran, mada raspoložen i za šalu kada su ga pitali za rođenje ćerke Olivije.

"Najbolja stvar na svijetu. Imam dvije ćerke. Napraviće mi pakao od života sigurno, to znam, ali znam da ću da postanem njihovo obezbjeđenje kad se penzionišem. Tako da... Šalu na stranu, to je najljepša stvar na svetu. Blagosloven sam", rekao je Dončić koji sa suprugom Anamarijom Goltes ima dvije ćerke.

Priznao je da mu sve ovo daje dodatni podstrek, kao i da je spreman za ulogu "radnika obezbjeđenja" u budućnosti poslije rođenja Olivije.

"Naravno da postoji dodatna motivacija, hoću da igram košarku za njih, da kada odrastu mogu da vide šta je njihov tata uradio u košarci, ali u isto vrijeme želim da budem tu za njih. I na terenu i van terena. Definitivno ću postati njihov telohranitelj."

"Teško mi je bilo da ih ostavim"

Luka Dončić izjava o ćerkama Izvor: YouTube/Chaz NBA

Emotivno je Luka doživio sve to, nije mu bilo svejedno kada je shvatio da mora da se vrati nazad u Los Anđeles.

"Ne znam kako da opišem sve, mnogo stvari se dešavalo, bio sam u Sloveniji zbog rođenja ćerke, bio je to pravi rolerkoster. Ne znam koji dan sam otišao, ali sam otišao iz Los Anđelesa poslije meča sa Finiksom. Letio sam oko 12 sati, ne skećam se, bio sam premoren, tu je i vremenska razlika, bilo je dosta stvari, ali je bilo vrijedno svega. Vidio sam obje ćerke, teško mi je bilo da se vratim i da ih ostavim. Ipak, takav je posao, morao sam da se vratim i da igram", zaključio je Dončić.

