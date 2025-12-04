logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stiže novo pojačanje: Luka Dončić hitno napustio Lejkerse, a razlog je prelijep

Stiže novo pojačanje: Luka Dončić hitno napustio Lejkerse, a razlog je prelijep

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Luka Dončić uskoro postaje tata po drugi put.

Luka Dončić postaje otac po drugi put Izvor: Sean Gardner / Getty images / Profimedia

Zvijezda Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić hitno je otputovao u Sloveniju, a razlog je prelijep. On je dobio dozvolu od kluba, pošto će uskoro po drugi put postati otac. U braku sa Anom Marijom Goltes ima dvogodišnju ćerkicu Gabrijelu, a sada stiže novo pojačanje i NBA as želi da bude prisutan na porođaju.

Za sada će Dončić propustiti utakmicu sa Toronto Reptorsima, dok je još uvijek neizvjesno da li će stići da se vrati u Ameriku do duela sa Bostonom. U svakom slučaju, Lejkersi će morati bez Dončića koji ove sezone važi za jednog od favorita za osvajanje MVP titule.

Ko je Dončićeva izabranica?

Par se poznaje od svoje 12. godine. Njihov prvi susret bio je na Krku u Hrvatskoj, a romansu su započeli 2016. Uslijedio je i kratak prekid tokom 2018, ali se par ponovo spojio i od tada se ne razdvaja. Vjerili su se 7. jula 2023. na Bledu. Simbolično - romantična ceremonija dogodila se 7.7. što je, zapravo, broj na dresu Luke Dončića (77). Ana Marija je manekenka, influenserka i preduzetnica, dok ima diplomu Ekonomskog fakulteta. Ipak, ceremonija vjenčanja još uvijek nije održana.

Reprezentativac Slovenije i njegova verenica dobili su i ćerku 1. decembra 2023. i dali su joj ime Gabrijela koja će uskoro dobiti brata ili sestru.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Dončić LA Lejkers

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC