Stiže novo pojačanje: Luka Dončić hitno napustio Lejkerse, a razlog je prelijep

Luka Dončić uskoro postaje tata po drugi put.

Izvor: Sean Gardner / Getty images / Profimedia

Zvijezda Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić hitno je otputovao u Sloveniju, a razlog je prelijep. On je dobio dozvolu od kluba, pošto će uskoro po drugi put postati otac. U braku sa Anom Marijom Goltes ima dvogodišnju ćerkicu Gabrijelu, a sada stiže novo pojačanje i NBA as želi da bude prisutan na porođaju.

Za sada će Dončić propustiti utakmicu sa Toronto Reptorsima, dok je još uvijek neizvjesno da li će stići da se vrati u Ameriku do duela sa Bostonom. U svakom slučaju, Lejkersi će morati bez Dončića koji ove sezone važi za jednog od favorita za osvajanje MVP titule.

Ko je Dončićeva izabranica?

Par se poznaje od svoje 12. godine. Njihov prvi susret bio je na Krku u Hrvatskoj, a romansu su započeli 2016. Uslijedio je i kratak prekid tokom 2018, ali se par ponovo spojio i od tada se ne razdvaja. Vjerili su se 7. jula 2023. na Bledu. Simbolično - romantična ceremonija dogodila se 7.7. što je, zapravo, broj na dresu Luke Dončića (77). Ana Marija je manekenka, influenserka i preduzetnica, dok ima diplomu Ekonomskog fakulteta. Ipak, ceremonija vjenčanja još uvijek nije održana.

Reprezentativac Slovenije i njegova verenica dobili su i ćerku 1. decembra 2023. i dali su joj ime Gabrijela koja će uskoro dobiti brata ili sestru.