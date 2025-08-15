Hrvatski klub oprašta "četničke" stranice golmanu Srđanu Nediću?

Talentovani golman Srđan Nedić mogao bi da dobije drugu šansu u Vukovaru, koji je prvo planirao da ga otpusti zbog praćenja "četničkih" stranica na društvenim mrežama.

Prije nešto više od nedelju dana svi sportski mediji u regionu prenijeli su dešavanja iz Vukovara. Tamo je lokalni prvoligaš, novajlija u elitnom rangu, odlučio da raskine ugovor sa mladim golmanom Srđanom Nedićem, jer je on na društvenim mrežama označio da mu se sviđa određena "četnička" stranica.

Talentovani čuvar mreže se ubrzo oglasio, izvinio i objasnio situaciju, zatim je tu situaciju prokomentarisao i rukometaš Filip Ivić kojeg je Vojvodina otpustila zbog koncerta Marka Perkovića Tompsona, a čitava priča nije završena! Hrvatski mediji sada postavljaju pitanje da li je Srđan Nedić uopšte dobio otkaz u Vukovaru?!

Kako prenosi "Večernji list", Nedić bi mogao ostati član Vukovara u tekućoj sezoni, pa čak i braniti protiv nekih od najboljih hrvatskih klubova. Podsjećamo, on je bio najozbiljniji kandidat da stane među stative protiv Lokomotive i Dinama, u prva dva kola nove sezone, ali je zbog skandala koji je izbio sklonjen u drugi plan.

"Dečka ne treba razapinjati. Karijera je ispred njega i ja sam za to da ga zaštitimo šta god bilo. Treba dobiti još jednu priliku", rekao je trener Vukovara, nekada poznati fudbaler Gordon Šildenfeld. Bivši hrvatski reprezentativac austrijskog porijekla očigledno je spreman da mladom Nediću ukaže povjerenje i tako ga zaštiti od kritika u hrvatskoj javnosti.

Zašto je Vukovar "otjerao" Nedića?

Prije malo manje od deset dana, hrvatski tim je otkrio da je talentovani golman Srđan Nedić na društvenoj mreži Instagram pratilac profila poput "Četnici 1941". Iako taj nalog već godinama nije aktivan, hrvatski tim odlučio je da Nedića skloni iz kluba baš pred početak sezone, a izdali su i saopštenje.

"HNK Vukovar putem želi obavijestiti javnost da je, odmah po saznanju za postupke koji nisu u skladu s vrijednostima i standardima našeg kluba, preduzeo odlučne mjere te je u najkraćem mogućem roku raskinut ugovor s igračem Srđanom Nedićem. Kao klub koji se temelji na poštovanju, odgovornosti i integritetu, smatramo da takvo ponašanje nije prihvatljivo i ne predstavlja vrijednosti za koje se zalažemo. Izvinjavamo se svim našim navijačima, partnerima i javnosti što u ovom slučaju nismo na vrijeme preduzeli sve potrebne korake u zaštiti dostojanstva i ugleda kluba. Iako ulažemo velike napore u profesionalno ponašanje svih naših članova, važno je naglasiti da nemamo nadzor nad privatnim sadržajem i aktivnostima pojedinaca izvan klupskih okvira", navodi se u saopštenju i dodaje: "HNK Vukovar 1991 ostaje dosljedan svojim načelima i vrijednostima te će i dalje beskompromisno reagovati na sve situacije koje ih dovode u pitanje".

Šta je Srđan Nedić rekao o skandalu?

Mladi golman srpskog porijekla je pored sporne stranice označio da mu se sviđaju zvanični nalozi sportskih klubova iz Srbije, a zatim je pojasnio kako se među njima našla "četnička" stranica koja je zasmetala Hrvatima. Iako ona već godinama nije aktivna, Nedić je morao da se pravda.

"Kao dijete od 12 godina, bez svijesti o značenju i posljedicama svojih 'online' aktivnosti, zapratio sam stranicu čiji sadržaj danas ni ne podržavam, niti razumijem zašto sam to učinio. Sporna stranica nije aktivna više od 6 godina, a ja sam od tada odrastao, promijenio se i kao sportisa i kao osoba. Danas, sa 18 godina, potpuno razumijem zašto je moj tadašnji postupak izazvao bol i bijes, osobito jer dolazim iz kluba i grada koji ima teško, bolno naslijeđe", istakao je mladi čuvar mreže.

"Iskreno žalim zbog tog čina i svega što je iz njega proizašlo. Ne tražim opravdanje, već priliku da pokažem koliko poštujem svoj rodni grad, njegovu istoriju i ljude. Žao mi je što se cijela situacija odvila u medija, bez da sam ranije imao priliku objasniti svoju stranu priče. Vjerujem da sport treba spajati ljute, a ne ih dijeliti. Iskreno se izvinjavam svima koje je ovo povrijedilo", napisao je Srđan Nedić.

Da li će Srđan Nedić braniti za Vukovar?

Kako trenutno stvari stoje, trener hrvatskog tima spreman je da mu ukaže povjerenje, ali će morati da se izbori za šansu. Na prvom meču u sezoni dres Vukovara nosio je Antonio Đaković (24) koji je nedavno stigao iz Šibenika, dok je na drugoj utakmici među stativama bio Marino Bulat (26), koji je na početku ljeta i predviđen za prvog golmana tima.

Ekipa Vukovara na raspolganju ima još i iskusnog Ivana Marijanovića (38) koji je treći golman i iskustvom treba da pomogne ostalim momcima u prvom timu, među kojima je i Srđan Nedić (18). Talentovani čuvar mreže ovog ljeta je prekomandovan iz omladinskog u seniorski sastav, a na utakmici protiv Lokomotive bio je na klupi za rezerve. U mlađim kategorijama branio je za Vuteks Slogu i za Cibaliju iz Vinkovaca.

