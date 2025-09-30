logo
Hrvati kažnjeni sa 30.000 franaka zbog "Ubij Srbina"!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor SRNA
0

FIFA je izrekla kaznu.

Hrvatska kažnjena sa 30 000 franaka zbog Ubij Srbina Izvor: Ronny HARTMANN / AFP / Profimedia

Disciplinska komisija Svjetske fudbalske federacije kaznila je Hrvatski fudbalski savez sa 30.000 švajcarskih franaka i zatvaranjem dijela tribina zbog diskriminatorskog ponašanja navijača na utakmici sa Crnom Gorom 8. septembra na kojoj je u više navrata uzvikivano "Ubij Srbina".

Hrvatski fudbalski savez je dodatno kažnjen sa 11.500 švajcarskih franaka zbog upotrebe pirotehnike od dijela publike.

Podsjetimo, meč je odigran na Maksimiru, u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo naredne godine.

Narednu utakmicu pod okriljem FIFA protiv Gibraltara u Varaždinu, Hrvatska će morati da odigra sa zatvaranjem najmanje 15 odsto kapaciteta tribina, sa naglaskom da to moraju da budu tribine iza golova, prenijeli su hrvatski mediji.

