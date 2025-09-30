Hrvati kažnjeni sa 30.000 franaka zbog "Ubij Srbina"!

FIFA je izrekla kaznu.

Izvor: Ronny HARTMANN / AFP / Profimedia

Disciplinska komisija Svjetske fudbalske federacije kaznila je Hrvatski fudbalski savez sa 30.000 švajcarskih franaka i zatvaranjem dijela tribina zbog diskriminatorskog ponašanja navijača na utakmici sa Crnom Gorom 8. septembra na kojoj je u više navrata uzvikivano "Ubij Srbina".

Hrvatski fudbalski savez je dodatno kažnjen sa 11.500 švajcarskih franaka zbog upotrebe pirotehnike od dijela publike.

Podsjetimo, meč je odigran na Maksimiru, u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo naredne godine.

Narednu utakmicu pod okriljem FIFA protiv Gibraltara u Varaždinu, Hrvatska će morati da odigra sa zatvaranjem najmanje 15 odsto kapaciteta tribina, sa naglaskom da to moraju da budu tribine iza golova, prenijeli su hrvatski mediji.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)