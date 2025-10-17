"Dao sam šansu fudbalerima koji su odlučili da igraju za Srbiju": Piksi se oglasio prvi put poslije odlaska

Dragan Stojković Piksi dao je prvu izjavu od kada je i zvanično usvojena njegova ostavka na mjestu selektora reprezentacije Srbije.

Izvor: MN PRESS

Izvršni odbor FSS zvanično je potvrdio da Dragan Stojković više neće biti selektor reprezentacije Srbije. Usvojena je njegova ostavka i dogovoren sporazumni raskid saradnje poslije skoro pet godina na klupi nacionalnog tima. Poslije svega toga oglasio se i doskorašnji šef struke seniorske selekcije.

"Poslije četiri i po godine, nisam više na mjestu selektora A reprezentacije Srbije. Želim prije svega da se najiskrenije zahvalim Fudbalskom savezu Srbije na ukazanom povjerenju – bila mi je čast i velika privilegija da vodim nacionalni tim svoje zemlje. Zajedno smo uspjeli da napravimo istorijski rezultat i da poslije 24 godine povežemo dva velika takmičenja - Svjetsko i Evropsko prvenstvo. Cilj koji sam sebi kao selektoru postavio, uspjeli smo i da ostvarimo. Zauvijek ću pamtiti scene iz Lisabona, jer je to jedan od najljepših trenutaka u mom životu i jedan od najvećih uspjeha srpskog fudbala u novijoj istoriji", rekao je Piksi.

Nastavio je da priča o svemu kroz šta je prošao zajedno sa reprezentacijom na klupi.

"U Ligi nacija smo takođe predstavili Srbiju na najbolji mogući način – plasirali smo se u A diviziju i u konkurenciji vrlo kvalitetnih reprezentacija uspjeli da sačuvamo status u elitnom rangu evropskog fudbala. Želim ovom prilikom da se zahvalim svima koji su bili sa A timom i oko njega – igračima, članovima stručnog štaba, momcima iz zdravstvene službe, ekonomata, marketing i medija tima. Svim ljudima koji su nesebično radili, pomagali i vjerovali u našu zajedničku ideju."

Obratio se i novinarima i široj javnosti.

"Hvala javnosti i medijima na podršci tokom ovog perioda. Trudio sam se da uradim sve što je u mojoj moći kako bih pružio šansu igračima koji su mogli da izaberu neki drugi put, da obuku dres neke druge reprezentacije – ali su odlučili da igraju za Srbiju. U protekle četiri i po godine promovisali smo veliki broj mladih fudbalera koji su, u to sam uvjeren, budućnost srpskog fudbala.

"Nasljedniku želim uspjeh, u meni će imati saveznika"

Imao je poruku Piksi i za narednog selektora, ko god on bio. U javnosti je trenutno prvi favorit Vladan Milojević.

"Nasljedniku na klupi nacionalnog tima, ko god to bio, želim puno sreće i uspjeha. Fudbalskom savezu Srbije i cjelokupnoj fudbalskoj javnosti želim da nastave da grade atmosferu jedinstva i podrške, jer samo tako možemo da idemo napred. U meni će uvijek imati saveznika, navijača i čovjeka kome je čast da bude uz svoju Srbiju. Kao što sam nekada kao igrač ponosno nosio državni grb, tako i danas, sa istim žarom i ljubavlju, ostajem uz svoju zemlju – uz naš tim, naš fudbal i naš narod", zaključio je Piksi.