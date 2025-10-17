logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Dao sam šansu fudbalerima koji su odlučili da igraju za Srbiju": Piksi se oglasio prvi put poslije odlaska 1

"Dao sam šansu fudbalerima koji su odlučili da igraju za Srbiju": Piksi se oglasio prvi put poslije odlaska

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
1

Dragan Stojković Piksi dao je prvu izjavu od kada je i zvanično usvojena njegova ostavka na mjestu selektora reprezentacije Srbije.

Poruka Piksija nakon odlaska sa klupe Srbije Izvor: MN PRESS

Izvršni odbor FSS zvanično je potvrdio da Dragan Stojković više neće biti selektor reprezentacije Srbije. Usvojena je njegova ostavka i dogovoren sporazumni raskid saradnje poslije skoro pet godina na klupi nacionalnog tima. Poslije svega toga oglasio se i doskorašnji šef struke seniorske selekcije.

"Poslije četiri i po godine, nisam više na mjestu selektora A reprezentacije Srbije. Želim prije svega da se najiskrenije zahvalim Fudbalskom savezu Srbije na ukazanom povjerenju – bila mi je čast i velika privilegija da vodim nacionalni tim svoje zemlje. Zajedno smo uspjeli da napravimo istorijski rezultat i da poslije 24 godine povežemo dva velika takmičenja - Svjetsko i Evropsko prvenstvo. Cilj koji sam sebi kao selektoru postavio, uspjeli smo i da ostvarimo. Zauvijek ću pamtiti scene iz Lisabona, jer je to jedan od najljepših trenutaka u mom životu i jedan od najvećih uspjeha srpskog fudbala u novijoj istoriji", rekao je Piksi.

Nastavio je da priča o svemu kroz šta je prošao zajedno sa reprezentacijom na klupi.

"U Ligi nacija smo takođe predstavili Srbiju na najbolji mogući način – plasirali smo se u A diviziju i u konkurenciji vrlo kvalitetnih reprezentacija uspjeli da sačuvamo status u elitnom rangu evropskog fudbala. Želim ovom prilikom da se zahvalim svima koji su bili sa A timom i oko njega – igračima, članovima stručnog štaba, momcima iz zdravstvene službe, ekonomata, marketing i medija tima. Svim ljudima koji su nesebično radili, pomagali i vjerovali u našu zajedničku ideju."

Obratio se i novinarima i široj javnosti.

"Hvala javnosti i medijima na podršci tokom ovog perioda. Trudio sam se da uradim sve što je u mojoj moći kako bih pružio šansu igračima koji su mogli da izaberu neki drugi put, da obuku dres neke druge reprezentacije – ali su odlučili da igraju za Srbiju. U protekle četiri i po godine promovisali smo veliki broj mladih fudbalera koji su, u to sam uvjeren, budućnost srpskog fudbala.

"Nasljedniku želim uspjeh, u meni će imati saveznika"

Imao je poruku Piksi i za narednog selektora, ko god on bio. U javnosti je trenutno prvi favorit Vladan Milojević.

"Nasljedniku na klupi nacionalnog tima, ko god to bio, želim puno sreće i uspjeha. Fudbalskom savezu Srbije i cjelokupnoj fudbalskoj javnosti želim da nastave da grade atmosferu jedinstva i podrške, jer samo tako možemo da idemo napred. U meni će uvijek imati saveznika, navijača i čovjeka kome je čast da bude uz svoju Srbiju. Kao što sam nekada kao igrač ponosno nosio državni grb, tako i danas, sa istim žarom i ljubavlju, ostajem uz svoju zemlju – uz naš tim, naš fudbal i naš narod", zaključio je Piksi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Dragan Stojković - Piksi orlovi

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

JASAN STAV NARODA

Vidić na čelo FSS, Paunović za selektora.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC