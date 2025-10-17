"Tog ponašanja nema ni u Nušićevim komedijama": Rade Bogdanović Piksiju posebno zamjerio zbog novinara

Rade Bogdanović se oglasio ponovo o Draganu Stojkoviću Piksiju. Sada je pričao o njegovim konferencijama za medije, plati, potencijalnim nasljednicima.

Izvor: MN Press/YouTube/Super Indirektno kod Popa i Milana

Rade Bogdanović je nastavio sa kritikama Dragana Stojkovića Piksija i nakon što je nekadašnji selektor napustio mjesto na čelu srpskog nacionalnog tima. U razgovoru za "N1" on je govorio o tome kako je Piksi "izdao svoje igrače", ali i o njegovim konferencijama za medije.

"One njegove izjave i ponašanje, ono ni u Nušićevim komedijama nema, ako ćemo iskreno da razgovaramo. S obzirom na to da je selektor i da predstavlja jednu reprezentaciju, jednu državu, treba da bude primjer svemu, a te konferencije su bile - ja, pa ja. Ulazak u duel sa novinarima koji su radili svoj posao, ne ide mu na obraz", naglasio je Rade Bogdanović.

Dragan Stojković je nakon poraza od Albanije 1:0 u Leskovcu napustio kormilo nacionalnog tima, a smatra Bogdanović da je on smijenjen još za vrijeme utakmice kada je skandirano "Piksi odlazi" sa tribina.

"Očigledno ne možete da prevarite fudbalski narod, možete jedan period, ali na duže staze, oni su pokazali, kad su rekli 'Piksi, odlazi', oni su njega faktički smijenili", ističe Bogdanović.

Pričao o plati i novim opcijama

"Sigurno me ne može niko ubijediti da Marko Nikolić, Veljko Paunović, Slaviša Jokanović ne mogu da budu treneri, momci puni elana, znanja, dovoljno je malo sreće da se još sve to skocka. Mi smo i prije Piksija imali nesreću da je Mitrović promašio penal i Tumbaković više nije bio selektor, koliko je mala nit od uspjeha do neuspjeha", rekao je Rade Bogdanović.

Govorio je i o selektorskoj plati Dragana Stojkovića. Zbrojio je sve što je Piksi zaradio dok je radio u Fudbalskom savezu Srbije.

"Selektor je koštao 11 miliona evra, od 1. marta 2021. godine pa do subote, to je četiri i po godine. Savez je mjesečno koštao 120.000 evra, Piksi je vrijedio između 70 i 80 hirurga na mjesečnom nivou, toliko je bila njegova plata, da ne nabrajam koliko su plate svih", dodao je Bogdanović.