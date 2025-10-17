Radmilo Mihajlović smatra da je igra Srbije veoma loša i da ga je sramota onoga što vidi, kao i da Piksijev odlazak neće mnogo toga promijeniti...

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije doživjela je težak poraz od Albanije u Leskovcu i na taj način je sebi znatno umanjila šanse da se nađe na Svjetskom prvenstvu. Dragan Stojković je odmah poslije tog duela dao ostavku, Zoran Bata Mirković vodio je ekipu protiv Andore, a o svemu tome pričao je Radmilo Mihajlović (60).

"Mi dugo nismo odigrali kvalitetnu utakmicu i to moram da naglasim. Nisu u pitanju dva, pet ili sedam mečeva, nemamo igru još od one pobjede protiv Portugala na putu za Katar", rekao je Mihajlović za "Danas".

Vidi opis "Sramota je šta igramo, ovo je mučenje": Mihajlović tvrdi da Piksi nije jedini problem u reprezentaciji Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Bivši napadač Bajern Minhena i reprezentacije Jugoslavije ima niz kritika na način igre srpskog tima.

"Igramo dekadentno, sporo, dosadno, staromodno. Toliko je loše za gledanje. Tokom meča sa Andorom sam prebacio kanal i gledao meč Portugala i Mađarske, nisam mogao da gledam ono mučenje. Sramota je šta mi igramo i koliko su drugi napredovali, a trebalo bi da budemo lideri u regionu."

"Nije samo selektor problem"

Mihajlović smatra da je napravljena greška kada se Nemanja Vidić kandidovao i ima drugačije prijedloge.

"Olako smo se odrekli Vidića. U ovakvom FSS ne vidim prostor za suštinske promjene. Zato smatram i da će dolazak novog selektora da bude samo kozmetička promjena. Nije samo selektor problem u našem fudbalu."

Nastavio je da priča u istom dahu.

"Potrebno nam je stručno tijelo sastavljeno od ljudi sa autoritetom. Da Bati koji je vodio meč protiv Andore savjetima pomognu na primjer Slavoljub Muslin ili Ljubiša Tumbaković, trojica vide bolje nego jedan. Znam da je ovakvu ideju nemoguće sprovesti u FSS. Fudbaleri su izgubili samopouzdanje, niko ne probija u igri jedan na jedan, vraćamo je nazad, ne šutiramo, linije su udaljene. Žao mi je Mitrovića i Vlahovića koji su odsječeni, sredina terena ne postoji, igra se kukavički, krila ne probijaju i ne centriraju, ne možemo šansu da stvorimo. Loša organizacija, loš tim, loš ambijent.", zaključio je Mihajlović.