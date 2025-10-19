"Stvarno smo blizu dna": Ivica Iliev udario na sve koji nisu htjeli da igraju za Srbiju zbog Piksija

Ivica Iliev je pričao o stanju u srpskom fudbalu i istakao je da je neprihvatljivo da se odbije poziv nacionalnog tima.

Dragan Stojković Piksi odstupio je sa mesta selektora Srbije poslije poraza od Albanije 1:0, a sada se o tome oglasio i Ivica Iliev. Nekadašnji reprezentativac istakao je da je srpski fudbal u teškoj situaciji, ali i da ne podržava bilo koga ko je otišao iz nacionalnog tima zbog bivšeg selektora.

Nekadašnji prvi operativac Partizana naglasio je da mu je nevjerovatno da neko odbije nacionalni tim zato što ima nesuglasice za selektorom.

"Stvarno smo dotakli, možda ne dno, ali smo blizu dna. Mi odlučujuće utakmice za fudbalski život ove nacije fudbalski igramo sa ne znam koliko debitanata. Pa ko je kriv? Ne znam da li je samo selektor. Da li je sistem?

Mi imamo ne znam koliko igrača koji javno kažu: 'Ja neću da igram dok je ovaj selektor.' Mi podržavamo te ljude. Reprezentacija je zemlja, naša zemlja. Ko god je selektor mi stojimo iza naše zemlje i ako dobijem poziv idem da se borim. Nebitno je da li se meni sviđa Dragan Stojković Piksi", rekao je Ivica Iliev.

Veljko bi sve pomirio

"Glavni razlog su lični interesi. Sigurno postoji 2,3, 5, 10 ili 20 odsto nečeg drugog, ali velika osnova je lični interes", rekao je Ivica Iliev, koji kao i većina javnosti u Srbiji smatra da je pravo rješenje za selektorsko mjesto Veljko Paunović.

"Ja sad onako neku moju blagu želju, šta bih ja volio da vidim kako da nam ide ta neka filozofija reprezentativna. Veljko Paunović tu mislim da može da pomiri sve fudbalske kritičare", zaključio je Iliev.

Kakvu je karijeru imao Iliev?

Ponikao je u Radu, kao omladinac je prešao u Partizan i od 1997. do 2004. odigrao 200 mečeva za crno-bijele i dao 55 golova. Zatim je nastupao za Mesinu i Šenovu, PAOK, Kotbus, Makabi prije povratka u Partizan gdje je bio sjajan. Završio je karijeru u Visli iz Krakova, a poslije 13 nastupa za omladinske selekcije odigrao je dva meča i dao gol za seniorski tim naše zemlje.Sa Partizanom ima osvojene četiri titule i tri kupa.