Engleska razbila Srbiju u Beogradu, pa se pojačala za London: "Orlove" čeka pakao na Vembliju

Reprezentacija Engleske pojačana Filom Fodenom i Džudom Belingemom dočekuje Srbiju u veoma važnom meču za "orlove".

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije ima veoma težak zadatak u posljednja dva kola kvalifikacija za Mundijal 2026. godine. Potrebno je napraviti senzaciju na Vembliju, a zatim i navijati za Englesku protiv Albanije, u posljednjem meču kvalifikacija. Tim Veljka Paunovića moraće da osvoji više od tri boda kako bi imao šansu, a za to je ključan meč u Londonu, koji je Tomas Tuhel shvatio veoma ozbiljno.

Iako je Engleska već obezbijedila plasman na Svjetsko prvenstvo naredne godine, njemački stručnjak saopštio je izuzetno jak spisak igrača za posljednja dva meča u grupi. Između ostalog, na spisak selektora Engleske vratili su se Džud Belingem i Fil Foden, a ponovo je tu i Bukajo Saka.

Naravno, nacionalni tim ponovo predvodi Hari Kejn, tu su još i iskusni Džordan Pikford, Džordan Henderson, Markus Rašford i plejada drugih vrlo kvalitetnih fudbalera. Čini se da je Engleska sada još kvalitetnija nego prilikom gostovanja u Beogradu, kada su deklasirali reprezentaciju Srbije (5:0) i napravili velike probljeme "orlovima".

Sastav reprezentacije Engleske za mečeve protiv Srbije i Albanije u novembru: