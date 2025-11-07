logo
Engleska razbila Srbiju u Beogradu, pa se pojačala za London: "Orlove" čeka pakao na Vembliju

Engleska razbila Srbiju u Beogradu, pa se pojačala za London: "Orlove" čeka pakao na Vembliju

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Reprezentacija Engleske pojačana Filom Fodenom i Džudom Belingemom dočekuje Srbiju u veoma važnom meču za "orlove".

Spisak fudbalera Engleske za Srbiju Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije ima veoma težak zadatak u posljednja dva kola kvalifikacija za Mundijal 2026. godine. Potrebno je napraviti senzaciju na Vembliju, a zatim i navijati za Englesku protiv Albanije, u posljednjem meču kvalifikacija. Tim Veljka Paunovića moraće da osvoji više od tri boda kako bi imao šansu, a za to je ključan meč u Londonu, koji je Tomas Tuhel shvatio veoma ozbiljno.

Iako je Engleska već obezbijedila plasman na Svjetsko prvenstvo naredne godine, njemački stručnjak saopštio je izuzetno jak spisak igrača za posljednja dva meča u grupi. Između ostalog, na spisak selektora Engleske vratili su se Džud Belingem i Fil Foden, a ponovo je tu i Bukajo Saka.

Naravno, nacionalni tim ponovo predvodi Hari Kejn, tu su još i iskusni Džordan Pikford, Džordan Henderson, Markus Rašford i plejada drugih vrlo kvalitetnih fudbalera. Čini se da je Engleska sada još kvalitetnija nego prilikom gostovanja u Beogradu, kada su deklasirali reprezentaciju Srbije (5:0) i napravili velike probljeme "orlovima".

Sastav reprezentacije Engleske za mečeve protiv Srbije i Albanije u novembru:

  • GOLMANI: Din Henderson (Kristal Palas), Džordan Pikford (Everton), Nik Poup (Njukasl)
  • ODBRANA: Den Burn (Njukasl), Mark Gei (Kristal Palas), Ris Džejms (Čelsi), Ezri Konsa (Aston Vila), Niko O'Rajli (Mančester Siti), Džarel Kvansa (Leverkuzen), Đed Spens (Totenhem), Džon Stouns (Mančester Siti)
  • VEZNI RED: Eliot Anderson (Notingem Forest), Džud Belingem (Real Madrid), Džordan Henderson (Brentford), Deklan Rajs (Arsenal), Morgan Rodžers (Aston Vila), Aleks Skot (Bornmut), Adam Vorton (Kristal Palas)
  • NAPAD: Džerod Boven (Vest Hem), Ebereči Eze (Arsenal), Fil Foden (Mančester Siti), Antoni Gordon (Njukasl), Hari Kejn (Bajern), Markus Rašford (Barselona), Bukajo Saka (Arsenal)

Tagovi

fudbal Engleska Srbija Mundijal 2026

