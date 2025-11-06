logo
Odluka Fudbalskog saveza Srbije zbog silnih kazni: "Ne preduzimamo odgovornost za navijače na Vembliju"

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
FSS je odlučio da ne preuzme organizovanu prodaju ulaznica za meč Engleska - Srbija koja se igra 13. oktobra na "Vembliju".

fss ne prodaje ulaznice za engleska srbija Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Poslije nove kazne koju je Fudbalski savez Srbije (FSS) dobio zbog ponašanja naših navijača, donijeta je odluka da FSS neće preuzeti prodaju ulaznica za gostujuće navijače na "Vembliju".

U saopštenju koje je objavio FSS, objašnjava se da je to urađeno usljed ponašanja srpskih navijača u prethodnom periodu zbog čega su plaćane ogromne kazne, između ostalog 87.500 švajcarskih franaka i djelimično zatvaranjem tribina (25 odsto) za meč sa Letonijom u Leskovcu (16. novembra). Saopštenje prenosimo u cijelosti:

"Disciplinska komisija FIFA donijela je odluku u vezi sa utakmicom kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine između reprezentacija Srbije i Albanije, odigrane 11. oktobra 2025. godine.

Fudbalskom savezu Srbije izrečena je novčana kazna u iznosu od 87.500 švajcarskih franaka zbog neprimjerenog ponašanja navijača tokom intoniranja nacionalnih himni i diskriminatornog ponašanja dijela publike tokom utakmice, kao i mera djelimičnog zatvaranja najmanje 25% kapaciteta tribina (prvenstveno iza golova) na narednoj utakmici A reprezentacije Srbije u okviru FIFA takmičenja, protiv Letonije u Leskovcu.

Imajući u vidu dosadašnja iskustva i milionske kazne koje su plaćene ne samo kada se utakmice igraju na domaćem terenu, već i zbog incidenata na gostujućim utakmicama, Fudbalski savez Srbije neće preuzeti na sebe organizovanu prodaju ulaznica za gostujući sektor na stadionu „Vembli“, niti odgovornost za ponašanje navijača na predstojećoj utakmici sa reprezentacijom Engleske.

Fudbalski savez Srbije apeluje na sve navijače da poštuju propise i fer-plej principe, kao i da svojom podrškom pomognu reprezentaciji u sportskom duhu i bez incidenata.

Srbija Engleska Mundijal 2026

