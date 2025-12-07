logo
"Veljka znam od 12. godine, niko mu se neće miješati u rad": Paunović računa na Nikolu Lazetića na klupi Srbije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novi selektor "A" reprezentacije odabrao je Nikolu Lazetića za bliskog saradnika, a evo šta on kaže o tom pozivu

Nikola Lazetić saradnik Veljka Paunovića Izvor: MN PRESS

Predsjednik Fudbalskog saveza Beograda Nikola Lazetić govorio je za sajt FSB o svojoj bliskoj saradnji i prijateljstvu sa Veljkom Paunovićem, novim selektorom "A" reprezentacije.

Komentarišući to što Paunović želi da ga ima kao bliskog saradnika u selektorskom mandatu, Lazetić je rekao:

"Prije svega, za mene je to izuzetna čast i velika odgovornost, imajući u vidu funkciju koju obavljam kao predsjednik Fudbalskog saveza Beograda. Taj posao sam do sada obavljao posvećeno i odgovorno, a tako želim da nastavim i u budućnosti, sa još većim fokusom na daljem unapređenju rada Saveza i razvoju beogradskog fudbala."

"Izuzetno mi je drago sve to što je Veljko rekao. Kao što je i sam istakao, poznajemo se još od naše 12. godine, kada smo zajedno započinjali fudbalske korake u mlađim reprezentativnim selekcijama. Tokom godina mnogo puta smo igrali jedan protiv drugog, ali i zajedno u reprezentaciji. U tom periodu, a posebno nakon završetka naših igračkih karijera, uspjeli smo da sačuvamo odnos koji smo gradili godinama. Vjerujem da smo izgradili zaista čvrst i kvalitetan odnos, zasnovan na povjerenju, poštovanju i iskrenom prijateljstvu."

Lazetić je učestvovao u pregovorima sa Paunovićem i zajedno sa generalnim sekretarom Fudbalskog saveza Srbije boravio je u Madridu na važnom razgovoru sa njim.

"Kao neko ko je bio aktivno uključen u razgovore sa Veljkom tokom pregovora o njegovom preuzimanju A reprezentacije, mogu da kažem da je od prvog dana isticao da mu je velika čast da pomogne srpskom fudbalu na svaki mogući način. U tom kontekstu je izrazio i želju da mu budem na raspolaganju u segmentu tehničkih pitanja."

Izvor: MN PRESS

Lazetić je naglasio da će Paunović imati potpunu autonomiju u radu.

"Da budem potpuno jasan - u sportskom smislu Veljku se niko neće miješati u rad. On je selektor, bira igrače, donosi odluke i vodi A reprezentaciju potpuno samostalno. Selektor je izrazio želju da budem uz njega kako bih mu olakšao funkcionisanje u tehničkom i organizacionom smislu, čime bi njegov rad bio dodatno rasterećen i efikasniji na sportskom planu."

"Takođe, on će tijesno sarađivati i sa direktorom za strategiju i razvoj Fudbalskog saveza Srbije Rankom Stojićem, posebno kada je u pitanju odnos A tima prema mlađim reprezentativnim selekcijama", kazao je Lazetić.

