Generalni sekretar FSS Branko Radujko govorio je o statusu Mileta Svilara i Sergeja Milinković-Savića u reprezentaciji Srbije i onome što čeka Veljka Paunovića.
Veljko Paunović i zvanično je potpisao ugovor sa Fudbalskim savezom Srbije (FSS) i tako će na klupi "orlova" biti do 2030. godine, a kako kaže generalni sekretar Branko Radujko - nada se da će to biti i duže.
"Veljko Paunović u ovom trenutku dolazi kao najbolje moguće rješenje. Potpisao je saradnju na četiri i po godine, do kraja SP 2030. Lično vjerujem da će ostati i duže", kazao je Radujko u razgovoru na "K1" i dodao:
"Rezultat reprezentacije može da dođe samo kao kruna jednog dugogodišnjeg rada - od fudbalske baze, takmičenja, rada sa mladima, metodologije treninga, kvaliteta lige, suđenja i trenerske struke. Tek tada možemo da govorimo o realnim očekivanjima kada je u pitanju visok domet, rezultati i plasman na velikim takmičenjima".
Kako je istakao, selektor će biti potpuno samostalan u radu, dok će se FSS truditi da mu obezbijedi što bolje uslove za rad. Tako će imati i punu koordinaciju sa selektorima mlađih kategorija, sportskim sektorom i administracijom, gdje će probati tako da izgradi prepoznatljiv model igre. Na tome se već radi posljednjih mjeseci.
Kako će igrati njegova Srbija?
"Imamo golmana koji se osjeća pripadnikom drugog naroda": Radujko o onome što čeka Veljka Paunovića
"Paunović je tip trenera koji neće prilagođavati igru tako da igra 11 najpopularnijih, već će igrati 11 najspremnijih u formaciji koja je planirana. Nama je potrebna jasna i prepoznatljiva ideja igre, da se tačno zna šta očekujemo od reprezentacije na terenu", poručio je Branko Radujko i dodao da je jedinu dilemu Paunović imao oko toga da li da napušta klupski fudbal u kome je od 2015. godine i osvajanja titule na Novom Zelandu sa "orlićima".
Osvrnuo se Radujko i na status Mileta Svilara, odnosno Sergeja Milinković-Savića. Kao što znamo Svilar je odbio da igra za Srbiju, dok se SMS i dalje "nećka".
"Ne možemo sa potpunom pouzdanošću da novom selektoru prenesemo kako je tačno bilo ranije, jer mi nismo u svlačionici. Naravno, znamo da imamo izuzetnog golmana koji je izjavio da se osjeća pripadnikom drugog naroda. Znali smo i ranije, od prethodnog selektora - a to zna i novi - da je pojedinac rekao da više ne može da igra, da je doživio uvrede. Ali mi se u to ne petljamo. To je isključivo posao novog selektora i njegovog tima", zaključio je Radujko.
Mora se poštovati kodeks reprezentacije
"Odnos prema reprezentativnom dresu u svim fazama - način na koji predstavljaš svoju državu na terenu, pred medijima i javnosti - reguliše pitanje statusa reprezentativca. Ako se neko ne drži elementarnih pravila jednog reprezentativca, on više ne može da bude dio tima. Imali ste slučajeve izbacivanja igrača iz reprezentacije i na samom Svjetskom prvenstvu, pa je selekcija na kraju završila kao vicešampion Mundijala. Važno je da u svlačionici uvijek imamo igrače koji su spremni da se odazovu reprezentaciji. Što se povreda tiče, to mora da funkcioniše tako da klupski ljekar i ljekar reprezentacije zajednički konstatuju da li igrač može ili ne može da igra. Biti reprezentativac je privilegija - reprezentaciji se odazivaju najbolji i najskuplji igrači svijeta", na kraju je istakao Radujko.
