"Imamo golmana koji se osjeća pripadnikom drugog naroda": Radujko o onome što čeka Veljka Paunovića

Generalni sekretar FSS Branko Radujko govorio je o statusu Mileta Svilara i Sergeja Milinković-Savića u reprezentaciji Srbije i onome što čeka Veljka Paunovića.

Veljko Paunović i zvanično je potpisao ugovor sa Fudbalskim savezom Srbije (FSS) i tako će na klupi "orlova" biti do 2030. godine, a kako kaže generalni sekretar Branko Radujko - nada se da će to biti i duže.

"Veljko Paunović u ovom trenutku dolazi kao najbolje moguće rješenje. Potpisao je saradnju na četiri i po godine, do kraja SP 2030. Lično vjerujem da će ostati i duže", kazao je Radujko u razgovoru na "K1" i dodao:

"Rezultat reprezentacije može da dođe samo kao kruna jednog dugogodišnjeg rada - od fudbalske baze, takmičenja, rada sa mladima, metodologije treninga, kvaliteta lige, suđenja i trenerske struke. Tek tada možemo da govorimo o realnim očekivanjima kada je u pitanju visok domet, rezultati i plasman na velikim takmičenjima".

Kako je istakao, selektor će biti potpuno samostalan u radu, dok će se FSS truditi da mu obezbijedi što bolje uslove za rad. Tako će imati i punu koordinaciju sa selektorima mlađih kategorija, sportskim sektorom i administracijom, gdje će probati tako da izgradi prepoznatljiv model igre. Na tome se već radi posljednjih mjeseci.

Kako će igrati njegova Srbija?

"Paunović je tip trenera koji neće prilagođavati igru tako da igra 11 najpopularnijih, već će igrati 11 najspremnijih u formaciji koja je planirana. Nama je potrebna jasna i prepoznatljiva ideja igre, da se tačno zna šta očekujemo od reprezentacije na terenu", poručio je Branko Radujko i dodao da je jedinu dilemu Paunović imao oko toga da li da napušta klupski fudbal u kome je od 2015. godine i osvajanja titule na Novom Zelandu sa "orlićima".

Osvrnuo se Radujko i na status Mileta Svilara, odnosno Sergeja Milinković-Savića. Kao što znamo Svilar je odbio da igra za Srbiju, dok se SMS i dalje "nećka".

"Ne možemo sa potpunom pouzdanošću da novom selektoru prenesemo kako je tačno bilo ranije, jer mi nismo u svlačionici. Naravno, znamo da imamo izuzetnog golmana koji je izjavio da se osjeća pripadnikom drugog naroda. Znali smo i ranije, od prethodnog selektora - a to zna i novi - da je pojedinac rekao da više ne može da igra, da je doživio uvrede. Ali mi se u to ne petljamo. To je isključivo posao novog selektora i njegovog tima", zaključio je Radujko.

Mora se poštovati kodeks reprezentacije

"Odnos prema reprezentativnom dresu u svim fazama - način na koji predstavljaš svoju državu na terenu, pred medijima i javnosti - reguliše pitanje statusa reprezentativca. Ako se neko ne drži elementarnih pravila jednog reprezentativca, on više ne može da bude dio tima. Imali ste slučajeve izbacivanja igrača iz reprezentacije i na samom Svjetskom prvenstvu, pa je selekcija na kraju završila kao vicešampion Mundijala. Važno je da u svlačionici uvijek imamo igrače koji su spremni da se odazovu reprezentaciji. Što se povreda tiče, to mora da funkcioniše tako da klupski ljekar i ljekar reprezentacije zajednički konstatuju da li igrač može ili ne može da igra. Biti reprezentativac je privilegija - reprezentaciji se odazivaju najbolji i najskuplji igrači svijeta", na kraju je istakao Radujko.

