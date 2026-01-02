Nova godina u m:tel-u donosi nove, niže cijene telefona

Već za 1 KM u odabranim Pretplata tarifama

Izvor: m:tel

Nova godina je pravo vrijeme za nove odluke, pametne izbore i male promjene koje prave veliku razliku. Zato m:tel u 2026. ulazi sa novim, nižim cijenama pametnih telefona, omogućavajući korisnicima da već od prvih dana godine izaberu moderan i pouzdan uređaj po najpovoljnijim uslovima do sada.

U okviru bogate m:tel ponude, izdvajamo:

Samsung Galaxy A16 - odličan izbor za učenike i sve koji prvenstveno traže pouzdan uređaj, dostupan već za 1KM u Pretplata Plus i Plus NET tarifama ;

; Xiaomi Redmi Note 14 4G - pristupačni favorit za ljubitelje fotografije, po cijeni od 1 KM u Pretplata Max tarifi ;

; HONOR Magic 7 Lite 5G - popularni telefon iz srednje klase uređaja, dostupan već za 164 KM u Pretplata Max tarifi.

Uz novi telefon iz m:tel ponude, iskoristite još više mobilnog interneta! Uz m:tel Pretplata tarife uživajte u dvostrukim ili trostrukim gigabajtima, svaki mjesec.

Izaberite Pretplata Plus sa 10 GB, Pretplata Plus NET ili Pretplata Top sa 50 GB, a ako želite maksimalno gigabajta, tu su Pretplata Max sa 150 GB i Pretplata Premium sa čak 300 GB mobilnog interneta mjesečno.

Više gigabajta, više sadržaja, više zabave uz m:tel Pretplata tarife! Za više informacija posjetite www.mtel.ba ili pozovite 0800 50 000.