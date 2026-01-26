logo
m:tel i Supernova otvorili vrata nove zajedničke poslovnice u Brčkom

Izvor Promo
Kompanije m:tel i Supernova od danas su dostupne svojim korisnicima na novoj, atraktivnoj lokaciji u Brčkom na adresi Bulevar mira br. 5 (TC Sloboprom).

m:tel i Supernova otvorili vrata nove zajedničke poslovnice u Brčkom Izvor: m:tel

Povodom prvog radnog dana, svi posjetioci su dočekani s poklonima dobrodošlice, dok nove korisnike očekuju posebne akcijske pogodnosti.

Novo prodajno mjesto u Brčkom biće na usluzi korisnicima m:tel-a svakog radnog dana u periodu od 08.00 do 20.00 časova i subotom od 08.00 do 15.00 časova, a korisnicima Supernove od ponedjeljka do petka od 08.00 do 16.00 časova.

Pozivamo sve vjerne korisnike, kao i one koji to tek planiraju postati, da nas posjete i u ugodnom ambijentu, uz pomoć našeg ljubaznog osoblja, odaberu najbolje za sebe.

