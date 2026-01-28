Odlučujuće utakmice Lige šampiona - samo na Arena Sport TV kanalima

Gledajte na m:tel TV platformama

Izvor: Depositphotos

Ligaška faza Lige šampiona ulazi u svoju završnicu. Prema trenutnom plasmanu, nakon sedam odigranih kola, direktan plasman u osminu finala obezbijedili su Arsenal i Bajern Minhen.

U srijedu, 28. januara od 21 čas se igraju sve utakmice, nakon kojih ćemo saznati imana svih klubova koji nastavljaju takmičenje. Sastaju se Benfika - Real Madrid (Arena Sport 1), Borusija Dortmund - Inter (Arena 2 Premium), Napoli - Čelsi (Arena 1 Premium), Monako - Juventus (Arena 3 Premium) i Mančester siti - Galatasaraj (Arena Sport 4).

Posljednji meč ligaške faze u Ligi Evrope, Crvena zvezda će igrati u četvrtak, 29. januara u Beogradu protiv španske Selte, s početkom u 21 čas uz direktan prenos na Arena 1 Premium TV kanalu. U slučaju pobjede nad Seltom, crveno-bijeli imaju šanse i da završe među prvih osam i plasiraju se direktno u osminu finala. Ipak, to će zavisiti i od ostalih rezultata.

Na kanalima Arene Sport moći ćete da gledate u direktnom prenosu i druge utakmice evropskih fudbalskih liga, kao i preglede svih utakmica. Gledajte najbolje sportske sadržaje putem m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a bilo gdje u BiH. Očekuju nas dobre utakmice, jer najbolji sport definitivno se igra na Arena Sport kanalima!