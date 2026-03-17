Testirali smo Xiaomi 17 Ultra: Vrhunska Leica fotografija i premoćan hardver

Leica kamere, moćni Snapdragon Elite Gen 5, baterija od 6.000 mAh i veliki LTPO AMOLED ekran. Detaljno smo testirali Xiaomi 17 Ultra telefon.

Izvor: Ilija Baošić

Na test nam je stigao Xiaomi 17 Ultra, najnoviji flagship kineskog proizvođača koji nastavlja da gradi reputaciju svoje Ultra serije kao jedne od najambicioznijih u Android svijetu. Već nekoliko generacija unazad Xiaomi upravo kroz ovaj model pokušava da pokaže ne samo svoje ambicije i umijeće, već i šta je trenutno tehnološki moguće u mobilnoj industriji.

I ovog puta fokus je stavljen na moćne Leica kamere, jasna je cilja publika, ali je takođe jasno da kompanija nije zanemarila ni druge segmente. Xiaomi 17 Ultra donosi veliki 1-inčni senzor, 200 MP periskopsku kameru, najnoviji Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipset, kao i bateriju kapaciteta 6.000 mAh. Na papiru, lista specifikacija djeluje besprijekorno.

Zbog toga su i očekivanja od Ultra modela bila izuzetno visoka.

Posebno nas je zanimalo da li je kamera zaista toliko dobra koliko hardver sugeriše, ali i da li ostatak telefona može da isprati tako ambiciozan pristup. Tokom testiranja smo zato posebnu pažnju obratili na svakodnevno iskustvo korišćenja, stabilnost sistema, autonomiju i kvalitet fotografija u realnim uslovima.

Pa hajde da vidimo kakav je utisak Xiaomi 17 Ultra ostavio.

Xiaomi 17 Ultra: Dizajn

Izvor: Ilija Baošić

Xiaomi je kod 17 Ultra modela odlučio da napravi korak ka jednostavnijem i čistijem dizajnu. Za razliku od prethodnih generacija, telefon sada koristi potpuno ravne površine - ravno staklo na prednjoj i zadnjoj strani, kao i ravan aluminijumski ram. Rezultat je moderan izgled koji se bez problema uklapa među najnovije flagship modele na tržištu.

Najupadljiviji detalj je veliko kružno ostrvo kamera na poleđini. Dominantno je i odmah privlači pažnju, ali ujedno jasno stavlja do znanja da je fotografija jedan od glavnih aduta ovog uređaja.

Prednju stranu prekriva Xiaomi Shield Glass 3.0 zaštitno staklo, dok su okviri oko ekrana veoma tanki i ujednačeni. Zbog toga telefon izgleda moderno i prilično elegantno, a Xiaomi nije zaboravio ni na opštu izdržljivost.

Kućište nosi IP68 sertifikat otpornosti na vodu i prašinu, što znači da bez problema podnosi kišu, sitne čestice, pa čak i pad u bazen.

Izvor: Ilija Baošić

Poleđina nije staklena, i to će mnoge iznenaditi. Izrađena je od materijala ojačanog staklenim vlaknima sa mat završnom obradom. Prijatna je na dodir i ne ostavlja utisak plastike, što doprinosi premijum osjećaju u ruci.

Razlog za ovakav potez? Težina.

Dimenzije od 162,9 x 77,6 x oko 8,3 mm i težina od približno 220 grama svrstavaju Xiaomi 17 Ultra među veće i teže telefone na tržištu. Ipak, zahvaljujući ravnim ivicama i dobro raspoređenoj težini, uređaj je stabilan u ruci i ne djeluje nezgrapno.

Na desnoj strani nalaze se POWER taster i dva kružna tastera za kontrolu jačine zvuka, dok su na dnu USB-C port, fiokica za SIM kartice i jedan od stereo zvučnika. Drugi zvučnik smešten je unutar slušalice uređaja.

Iako raspored zvučnika nije simetričlan, zvuk je iznenađujuće dobro izbalansiran, a ova kombinacija pruža veoma kvalitetan, čist i glasan zvuk.

Xiaomi 17 Ultra dostupan je u nekoliko boja - crnu, bijelu i zelenu varijantu. Upravo je zelena verzija možda i najinteresantnija, jer poleđina pod svetlom otkriva diskretne šare koje podsjećaju na zvezdano nebo.

Ispod površine kućišta nalaze se i druge flagship funkcije poput ultrazvučnog čitača otiska prsta ispod ekrana, NFC-a za beskontaktno plaćanje, kao i infracrvenog porta za kontrolu kućnih uređaja.

Xiaomi 17 Ultra: Ekran

Izvor: Ilija Baošić

Xiaomi 17 Ultra dolazi sa velikim 6,9-inčnim LTPO AMOLED ekranom, koji već na prvi pogled ostavlja veoma snažan utisak imerzija zahvaljujući tankim okvirima.

Panel podržava adaptivno osvežavanje od 1 do 120 Hz, pa se brzina prikaza automatski prilagođava sadržaju na ekranu. U praksi to znači da je skrolovanje kroz interfejs izuzetno glatko, dok se pri statičnim scenama osvežavanje spušta kako bi se uštedjela baterija.

Rezolucija iznosi 1.200 × 2.608 piksela, što po našoj računici daje gustinu od oko 416 ppi. Očekivano, tekst je jasan, sadržaj primetno pun detaljno, a ni pri gledanju videa nema osjećaja da nešto nedostaje.

Xiaomi koristi i takozvani HyperRGB raspored subpiksela, koji dodatno poboljša oštrinu prikaza u odnosu na klasične AMOLED panele.

Ni napredna podrška nije izostala. Panel podržava HDR10+, Dolby Vision i HDR Vivid standarde, pa video sadržaj izgleda veoma bogato. Boje su živopisne, ali ne djeluju prenaglašeno, što nam se posebno dopalo tokom gledanja HDR sadržaja.

Maksimalno osvjetljenje ide do 3.500 nita. Da je u pitanju najveća brojka na tržištu - nije, ali je ekran bez problema čitljiv u svim uslovima. Tokom testiranja nismo imali nikakvih problema sa vidljivošću napolju, čak ni na direktnom suncu.

Za udobnije korišćenje za one koji imaju osjetljiviji vid, tu je i 2.160 Hz PWM zatamnjivanje, koje smanjuje naprezanje očiju pri slabijem osvjetljenju.

Xiaomi 17 Ultra: Performanse i softver

Izvor: Ilija Baošić

Xiaomi 17 Ultra pripada samom vrhu Android ponude kada su performanse u pitanju, i tu nema nikakve dileme. Telefon pokreće Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipset, trenutno najmoćnije rješenje kompanije Qualcomm, izrađeno u 3 nm proizvodnom procesu.

U kombinaciji sa Adreno 840 grafikom i do 16 GB LPDDR5X memorije, jasno je da je fokus bio na maksimalnim performansama bez kompromisa.

U svakodnevnom radu telefon ostavlja utisak uređaja koji ima snage na pretek. Navigacija kroz interfejs je izuzetno brza, aplikacije se otvaraju momentalno, a multitasking protiče bez ikakvih zastoja.

Performanse u zahtjevnijim scenarijima su takođe na izuzetno visokom nivou. Igre rade stabilno i na najvišim podešavanjima, dok obrada fotografija i video materijala protiče bez zadrške.

Kako bi ostvario visok nivo stabilnosti, Xiaomi je implementirao unapređeni sistem hlađenja nazvan 3D Dual-Channel IceLoop, koji koristi veliku parnu komoru i novu kapilarnu strukturu za efikasnije odvođenje toplote. U praksi je to značilo da telefon dobro kontroliše temperature čak i tokom dužeg opterećenja.

Tokom igranja zahtevnijih igara primetno je zagrijavanje, ali ne do nivoa koji bi uticao na značajno performanse ili učinio uređaj neprijatnim za držanje.

Softversku stranu priče predvodi HyperOS 3, zasnovan na Android 16 operativnom sistemu. Interfejs je vizuelno moderan i veoma brz, sa dosta glatkih animacija i velikim brojem opcija za prilagođavanje.

HyperOS 3 je ujedno i centralni dio Xiaomi ekosistema. Sistem omogućava jednostavno povezivanje sa drugim Xiaomi uređajima, poput tableta, laptopova, televizora ili pametnih kućnih uređaja. Dijeljenje fajlova, prebacivanje aplikacija između uređaja i kontrola pametnih uređaja funkcionišu brzo i intuitivno, pa telefon često postaje glavna tačka upravljanja čitavim ekosistemom.

Xiaomi je integrisao i niz AI funkcija unutar sistema, ali ih ne "baca u lice" kao neki drugi proizvođači. Postoje, tu su, koristite ih ili nemojte - kako vama odgovara.

Ni dugoročna podrška nije izostala. Xiaomi 17 Ultra će dobiti 6 godina podrške, što uključuje i 5 velikih nadogradnji Android sistema.

Xiaomi 17 Ultra: Kamere

Izvor: Ilija Baošić

Sistem kamera je bez dileme centralni dio priče 17 Ultra telefona, koji je Xiaomi udruženim snagama razvio sa kompanijom Leica. Veliko kružno ostrvo na poleđini jasno pokazuje gde je fokus, a hardver koji se krije ispod stakla spada među najozbiljnije koje trenutno možete pronaći u mobilnom svijetu.

Glavnu ulogu ima 50 MP senzor veličine jednog inča, sa optičkom stabilizacijom i veoma pouzdanim autofokusom. Fotografije koje ovaj senzor pravi su izuzetno bogate detaljima, sa vrlo dobrim dinamičkim rasponom i prirodnim bojama. Xiaomi je ovde uspio da pronađe balans između živopisnog prikaza i realistične reprodukcije, pa rezultati ne djeluju prenaglašeno, ali i dalje imaju dovoljno karaktera.

Pri dobrom osvjetljenju rezultati su zaista impresivni. Ekspozicija je stabilna, a HDR radi nenametljivo čak i u scenama sa velikim kontrastom. Fotografije deluju vrlo "čisto", bez preteranog izoštravanja koje ponekad zna da pokvari utisak kod nekih telefona.

Noćni uslovi su takođe oblast u kojoj se veliki senzor pokazuje u pravom svjetlu. Telefon uspijeva da zadrži dosta detalja i pri slabijem osvijetljenju, dok AI obrada uspešno kontroliše šum bez agresivnog "peglanja" tekstura.

Vidi opis Testirali smo Xiaomi 17 Ultra: Vrhunska Leica fotografija i premoćan hardver Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 17 17 / 17

Drugi važan modul je periskopska telefoto kamera rezolucije čak 200 MP. Ovo rješenje omogućava kontinuirani optički zum u rasponu od 3.2x do 4.3x, uz optičku stabilizaciju. Rezultati su veoma čisti, sa impresivnim nivoom detalja, pa čak i pri većim uvećanjima fotografije ostaju upotrebljive i oštre.

Ultraširokougaona kamera od 50 MP zaokružuje sistem. "Vidno polje" od 115 stepeni omogućava hvatanje širokih scena, dok autofokus otvara mogućnost i za makro fotografiju. Ono što nam se posebno dopalo jeste konzistentnost boja između sva tri modula, pa prelazak sa jedne kamere na drugu ne donosi velike razlike u prikazu.

Sa prednje strane nalazi se 50 MP selfi kamera. Fotografije su veoma oštre, sa dobrim nivoom detalja i prirodnim tonovima kože, a nudi čak i podršku za snimanje selfi 4K videa.

Xiaomi 17 Ultra: Baterija i punjenje

Izvor: Ilija Baošić

Unutar Xiaomi 17 Ultra telefona nalazi se silicijum-ugljenična baterija kapaciteta 6.000 mAh. Iako brojka na papiru možda ne djeluje dramatično veća od prethodnih generacija, realnost oblikuju i veći kapacitet i energetska efikasnost ugrađenog hardvera.

U svakodnevnom korišćenju telefon bez problema izdržava ceo dan intenzivnog rada. Čak i uz dosta fotografisanja, snimanja videa, korišćenja navigacije i društvenih mreža, baterija je bez problema izdrži. Uz nešto umereniji tempo korišćenja, moguće je dobiti dva puna dana autonomije, što je zaista impresivno.

Kada je punjenje u pitanju, Xiaomi nije štedio. Podržano je 90 W žično punjenje, koje omogućava da se baterija napuni prilično brzo. Da budemo precizniji, telefon je moguće napuniti za oko 45 minuta, dok znatno kraće zadržavanje na punjaču može da obezbijedi dovoljno energije za ostatak dana.

Na raspolaganju je i 50 W bežično punjenje, koje je i dalje među najbržima u industriji kada je ova tehnologija u pitanju.

Xiaomi 17 Ultra podržava i obrnuto punjenje - žično i bežično - što znači da može da puni druge uređaje poput slušalica, pametnih satova ili čak drugog telefona.

Xiaomi 17 Ultra: Cijena i dostupnost

Izvor: Ilija Baošić

Xiaomi 17 Ultra dostupan je kako u ponudi operatora, tako i u maloprodaji.

Telefon je na tržištu dostupan u konfiguraciji sa 512 GB interne memorije, dok preporučena maloprodajna cijena iznosi oko 3.000 KM.

Xiaomi je za prve kupce pripremio i promotivnu ponudu. U periodu od 28. februara do 31. marta, svi koji se odluče za Xiaomi 17 Ultra mogu da izaberu poklon uz kupovinu uređaja.