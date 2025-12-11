Zbog praćenja tužioca i napada na advokata: Potvrđena optužnica protiv Elmedina Karišika i drugih

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Elmedina Karišika, Stojana Vasiljevića, Nenada Jovičića i Radana Dotlića za udruživanje radi činjenja krivičnih djela u vezi sa ometanjem rada pravosuđa, kao i za nanošenje teških tjelesnih povreda i izazivanje opšte opasnosti.

Optuženi su da su sredinom ove godine po uputstvima organizatora grupe, prvooptuženog Karišika, radi ometanja rada pravosuđa i sprečavanja procesuiranja predmeta organizovanog kriminala, pribavili vozila, tehničku i drugu opremu, nakon čega su putem dži-pi-es uređaja pratili tužioca Tužilaštva BiH, njegovu suprugu, pripadnka Sipe i advokata u krivičnom predmetu.

Optužnica ih tereti i da su izvršili fizički napad i paljenje vozila advokata, čime su prouzrokovali materijalnu štetu i ugrožavanje bezbjednosti većeg broja građana, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Ranije je objavljeno da je riječ o tužiocu Džerminu Pašiću i advokatu Mirsadu Crnovršaninu.

(Srna)