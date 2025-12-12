Prijeti mu do 15 godina zatvora: Banjalučanin optužen za razbojništvo nad trgovcem devizama

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka podiglo je optužnicu protiv Milana Gačanina (20) zbog razbojništva nad trgovcem devizama, počinjeno u martu 2023. godine u Banjaluci.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Prema navodima iz optužnice, Gačanin je zajedno sa maloljetnim V.R. u Gospodskoj ulici u Banjaluci uočio oštećenog S.D. koji je trgovao devizama i držao kod sebe veću sumu novca, pa su u više navrata pratili njegovo kretanje do stana.

Kritičnog dana, 2. marta 2023. godine oko 21 sat, uočili da je oštećeni krenuo kući pa su ga dio puta pratili, a onda otišli ispred njega, s obzirom na to da su znali gdje živi.

"Sačekali su ga ispred ulaza u zgradu i rekli mu da su došli kod kolege koji neće da im otključa vrata. Nakon što je S. D. otključao vrata, ušli su u zgradu i osumnjičeni Gačanin je odmah pesnicom udario oštećenog koji je potom pao na pod, pa ga je Gačanin zajedno sa maloljentim V.R. nastavio udarati nogama i rukama u predjelu glave i tijela", navedeno je u optužnici.

Dodaje se da je potom maloljetnik uzeo torbicu u kojoj je bilo 2.500 KM i lična dokumenta, nakon čega su zajedno pobjegli u nepoznatom pravcu.

Protiv maloljetnika je vođen odvojen postupak.

Gačanin se tereti za krivično djelo za koje je zaprijećena kazna zatvora od pet do 15 godina.