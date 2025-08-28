Galaxy A07: Najpovoljniji Samsung telefon stiže sa čak 6 godina podrške

Platite telefon manje od 100 evra, a on za šest godina dobije Android 21 - upravo to nudi novi Galaxy A07.

Izvor: Samsung

Samsung je lansirao Galaxy A07, svoj najpovoljniji pametni telefon za 2025. godinu. Kao i drugi A0 uređaji prethodnih godina, ni ovaj nikog neće oduševiti svojim specifikacijama. Međutim, ono po čemu se novi model izdvaja je značajno unapređena podrška.

Samsung obećava da će Galaxy A07 dobiti šest novih verzija Androida i šest godina bezbednosnih zakrpa - čak tri puta više od prošlogodišnjeg A06 modela, za koji je obećano samo dve.

Izvor: Samsung

Galaxy A07 dolazi sa 6,7-inčnim LCD ekranom sa HD+ rezolucijom i osvježavanjem do 90 Hz. Pokreće ga MediaTek Helio G99 čipset, a lansiran je u četiri memorijske konfiguracije:

4 GB RAM + 64 GB

4 GB RAM + 128 GB

6 GB RAM + 128 GB

8 GB RAM + 256 GB

Tu je i slot za microSD karticu, baterija kapaciteta od 5.000 mAh i podrška za 25W Super Fast punjenje.

Na poleđini se nalazi sistem sa dve kamere - glavna od 50 MP i makro senzor od 2 MP, dok je napred smještena kamera od 8 MP. Vrijedno je napomenuti da telefon podržava samo 4G mreže.

Izvor: Samsung

Dimenzije Galaxy A07 modela su 164,4 x 77,4 x 7,6 mm, a težina 184 grama. Telefon poseduje IP54 sertifikat otpornosti na prašinu i prskanje vodom. Kućište je izrađeno od polimera ojačanog staklenim vlaknima (GFRP), a u ponudi su tri boje: crna, zelena i svetloljubičasta.

Nažalost, još uvek nemamo informaciju kada će Galaxy A07 biti dostupan u Srbiji, kao ni po kojoj cijeni. Na evropsom tržištu, listing novog modela trenutno je dostupan samo na ukrajinskoj verziji zvaničnog sajta, gdje se reklamira po cijeni od 4.699 grivni (oko 97 evra), i to u samo jednoj konfiguraciji sa 4 GB RAM i 128 GB interne memorije.