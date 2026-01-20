Kraj za Zenfone i ROG Phone: Kompanija zvanično potvrdila povlačenje sa tržišta pametnih telefona

Asus je zvanično potvrdio da u budućnosti više neće proizvoditi pametne telefone, iako će nastaviti podršku za postojeće modele.

Izvor: Asus

Godinama se spekulisalo da bi Asus mogao da odustane od pametnih telefona, ali je kompanija to uporno demantovala. Sada više nema dileme - informaciju je zvanično potvrdio sam vrh firme.

Asus u svojoj strategiji za naredne godine više ne računa na proizvodnju pametnih telefona. Tajvanski brend nije uspio da se izbori sa agresivnom, prije svega kineskom konkurencijom, zbog čega su njegovi telefoni ostali van glavne tržišne trke.

Izvor: SMARTLife

Kompanija je u ovom segmentu imala prepoznatljive proizvode. Zenfone modeli su uživali određenu popularnost zbog kompaktnih dimenzija i glasne, ali ograničene publike, što se dugoročno pokazalo kao nedovoljno za opstanak na tržištu. A čini se da je odluka da ipak prihvati ono što tržište traži došla prekasno.

Isto važi i za gejming pametne telefone ROG Phone. Zahvaljujući vrhunskim performansama, specijalnim funkcijama i bogatom ekosistemu, Asus je imao su vjernu bazu gejmera, ali se radilo o uskoj ciljnoj grupi koja nije donosila velike prodajne brojke.

Izvor: Asus

Krajem prošle nedjelje Asus je organizovao korporativno gala veče u izložbenom centru Taipei Nangang, na kojem su nagrađeni zaposleni za veoma uspješnu 2025. godinu.

Kompanija je tokom prošle godine ostvarila prihod od 738,91 milijardu tajvanskih dolara, što predstavlja rast od 26,1 odsto na godišnjem nivou, i to uprkos geopolitičkim izazovima, prije svega zahvaljujući ulaganjima u vještačku inteligenciju i serverske proizvode.

Predsjednik upravnog odbora Asus-a, Jonney Shih, potvrdio je medijima na gala večeri u Tajpeju da kompanija u budućnosti neće uvoditi nove pametne telefone u svoju ponudu.

Istovremeno je naglasio da će Asus nastaviti da pruža softverske nadogradnje i garantni servis za postojeće modele.

Znanje stečeno tokom godina proizvodnje pametnih telefona Asus planira da iskoristi u novim oblastima, prije svega u razvoju fizičkih uređaja sa vještačkom inteligencijom - poput pametnih kaciga i robota.