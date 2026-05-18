Telefoni bez lemova i šrafova? Naučnici napravili novi ljepak koji bi mogao da promijeni sve

Umjesto komplikovanog lemljenja i fabrički zalijepljenih dijelova koje je nemoguće otvoriti, iz Njukasla stiže rješenje koje mijenja sve

Današnji telefoni pravljeni su tako da ih je često lakše baciti nego popraviti, jer su dijelovi često fabrički zalijepljeni i trajno spojeni. Tome bi uskoro mogao da dođe kraj zahvaljujući inženjerima sa Univerziteta Njukasl koji su razvili "reverzibilni" ljepak za elektroniku.

Novi izum predstavlja alternativu trajnim metodama spajanja poput lemljenja i šrafova, što bi moglo da olakša popravku i reciklažu uređaja.

Trajni spojevi i lemovi na bazi olova godinama predstavljaju veliki problem za elektronsku industriju, posebno zbog uticaja na životnu sredinu i otežanog rastavljanja uređaja.

Kako objašnjavaju autori projekta, provodljivi ljepkovi nisu novost, ali mogućnost da se proces kasnije preokrene rješava jedan od najvećih problema moderne elektronike.

Ovaj ljepak provodi struju i čvrsto povezuje elektronske komponente, ali ima jednu veoma neobičnu osobinu.

Kada treba zamijeniti ekran, bateriju ili drugi dio, ljepak može da se rastvori u alkalnom rastvoru ili acetonu. Nakon toga, komponente mogu lako da se razdvoje bez oštećenja i pripreme za ponovnu upotrebu ili reciklažu.

Sama smješa proizvodi se gotovo na isti način kao obična zidna farba.

Obojeni pigmenti ovdje su zamenjeni provodljivim česticama srebra koje materijalu daju električna svojstva.

Za razliku od sličnih proizvoda koji već postoje na tržištu, novi ljepak može lako da se ukloni kada je potrebno. Dobro prijanja uz metal, plastiku i štampane ploče, otporan je na vlagu i ostaje stabilan dok se namjenski ne rastvori.

Ovakvo rješenje moglo bi da bude veoma važno jer čovječanstvo svake godine proizvede oko 62 milijarde kilograma elektronskog otpada.

Trenutno se reciklira manje od četvrtine starih uređaja, što dovodi do ogromnog gubitka retkih i skupih minerala koji se sve teže nabavljaju širom svijeta.

Novi britanski ljepak nudi potencijalno rješenje za ovaj problem jer omogućava čistije i jednostavnije rastavljanje elektronike. Pošto je napravljen od jeftinih materijala i koristi standardne proizvodne procese, istraživači vjeruju da bi mogao relativno lako da uđe u masovnu proizvodnju.

