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Koristite ova tri tastera na ekranu? Pogledajte koje skrivene funkcije kriju krug, kvadrat i trougao

Koristite ova tri tastera na ekranu? Pogledajte koje skrivene funkcije kriju krug, kvadrat i trougao

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
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Navigacioni tasteri na dnu ekrana Android telefona kriju moćne prečice.

Skrivene prečice za Android navigacionu traku Izvor: Ilija Baošić

Većina korisnika Android telefona svakodnevno koristi trougao, krug i kvadrat (ili slične varijacije) na dnu ekrana, a da ni ne zna koliko vremena mogu da uštede. Ovi naizgled obični tasteri kriju korisne prečice koje ubrzavaju rad, olakšavaju multitasking i omogućavaju brži pristup funkcijama koje svakodnevno koristite.

Jedan od najkorisnijih trikova krije se iza dugmeta za prikaz nedavno korišćenih aplikacija. Dovoljan je dupli dodir na kvadrat da biste trenutno prešli na prethodno korišćenu aplikaciju, bez otvaranja kompletnog menija. Funkcija radi slično kao Alt+Tab prečica na računarima i posebno je praktična kada prepisujete kodove iz poruka, kopirate brojeve telefona ili istovremeno koristite dvije aplikacije.

Android takođe omogućava dodavanje dodatnog, četvrtog tastera u navigacionu traku. Potrebno je da u podešavanjima otvorite opcije pristupačnosti i aktivirate dugme za pristupačnost, koje se prikazuje kao ikonica čovječuljka. Nakon toga možete da odredite šta će taj taster raditi - od otvaranja menadžera lozinki do pokretanja lupe ili bilo koje druge funkcije koju često koristite.

Veliki ekrani donose više prostora za sadržaj, ali često otežavaju korišćenje jednom rukom. Zbog toga Android nudi režim rada jednom rukom, koji se aktivira kroz napredne sistemske opcije. Kada ga uključite, dovoljno je da dva puta pritisnete krug i sadržaj ekrana će se smanjiti i spustiti niže, kako biste lakše dohvatili sve elemente palcem.

Vlasnici Samsung telefona imaju i dodatnu mogućnost prilagođavanja navigacione trake. Kroz zvaničnu aplikaciju Good Lock i dodatak NavStar moguće je dodati posebno dugme za pravljenje screenshot-a direktno u donju traku. Tako više nema potrebe za istovremenim pritiskanjem fizičkih tastera sa strane telefona, što ne samo da ubrzava rad već dugoročno smanjuje njihovo habanje.

Iako većina korisnika ove opcije nikada ne uključi, upravo one mogu napraviti najveću razliku u svakodnevnom korišćenju telefona. Nekoliko minuta podešavanja dovoljno je da navigaciona traka postane mnogo više od običnog skupa tastera za povratak na početni ekran.

Izvor: Telegraf

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