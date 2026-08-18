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Plutajuća elektrana i data centar u jednom: Kraken proizvodi struju i vodu za čitav grad

Plutajuća elektrana i data centar u jednom: Kraken proizvodi struju i vodu za čitav grad

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
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Problem ogromne potrošnje struje za potrebe vještačke inteligencije dobio je neočekivano rješenje.

Kraaken autonomni brod i data centar proizvodi struju i vodu Izvor: Optimal Transit

Američka kompanija Optimal Transit predstavila je novu verziju svog višenamenskog autonomnog broda Kraaken, plovila projektovanog da funkcioniše na otvorenom moru bez upotrebe goriva i bez ikakve veze sa kopnenom električnom mrežom.

Ovaj futuristički brod konstruisan je tako da obalnim područjima istovremeno isporučuje do 40 megavata električne energije i čak 30 miliona litara pijaće vode dnevno, dok u isto vrijeme nosi masivnu računarsku infrastrukturu za potrebe vještačke inteligencije.

Količina struje koju brod šalje na kopno dovoljna je za napajanje oko 32.000 domaćinstava, dok dnevna proizvodnja vode pokriva potrebe više od 150.000 ljudi.

Pored toga, dodatnih 60 megavata energije rezervisano je za zahtjevne kompjuterske AI operacije na samom brodu, čime se direktno rješava problem ogromne potrošnje struje koju zahtijevaju moderni data centri.

Inženjerska osnova broda zasnovana je na takozvanoj SWATH arhitekturi sa dva trupa, što mu pruža izuzetnu stabilnost na velikim talasima i pri lošim vremenskim uslovima.

Struja i voda šalju se na kopno preko specijalnih potopljenih kablova i cijevi. U slučaju nevremena ili promjene potreba na terenu, Kraaken se može odvojiti od mreže i napustiti lokaciju za svega nekoliko sati.

Prvobitno zamišljen isključivo kao plutajući data centar, brod koristi patenitiranu tehnologiju konverzije toplotne energije okeana za samostalno generisanje struje.

Tvorci ističu da je ovaj koncept spas za krizna područja i regione pogođene prirodnim katastrofama, gdje je kopnena infrastruktura uništena ili zavisi od skupih dizel generatora.

Izgradnja slične infrastrukture na kopnu koštala bi preko milijardu dolara i trajala do 10 godina zbog birokratije i dozvola. Iz kompanije tvrde da Kraaken skraćuje to vreme na minimum, uz troškove niže za do 78% u poređenju sa klasičnim kopnenim projektima.

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Tagovi

brodovi data centar vještačka inteligencija

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