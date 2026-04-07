Nesreća na gradilištu u Beogradu: Pao kran natovaren sa 350 tona, jedna osoba poginula

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Danas popodne se srušio kran na gradilištu kod Brankovog mosta. Jedna osoba je poginula, dok su dvije povrijeđene.

Nesreća na gradilištu Beogradu pao kran natovaren sa 350 tona Izvor: MONDO

Kako RTS nezvanično saznaje, na novom gradilištu kod Brankovog mosta srušio se kran koji je nosio metalnu konstrukciju, tom prilikom je jedna osoba poginula, a dva radnika su povrijeđena.

Prilikom pada krana, na novom gradilištu kod Brankovog mosta, povređena su dva radnika koja su prevezena u Urgentni centar.

Iz Hitne pomoći su potvrdili da je jedna osoba stradala.

Na terenu su dvije ekipe Hitne pomoći.

Kran je bio natovaren metalnom konstrukcijom teškom 350 tona.

