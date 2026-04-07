Danas popodne se srušio kran na gradilištu kod Brankovog mosta. Jedna osoba je poginula, dok su dvije povrijeđene.

Izvor: MONDO

Kako RTS nezvanično saznaje, na novom gradilištu kod Brankovog mosta srušio se kran koji je nosio metalnu konstrukciju, tom prilikom je jedna osoba poginula, a dva radnika su povrijeđena.

Prilikom pada krana, na novom gradilištu kod Brankovog mosta, povređena su dva radnika koja su prevezena u Urgentni centar.

Vidi opis Nesreća na gradilištu u Beogradu: Pao kran natovaren sa 350 tona, jedna osoba poginula Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 9 / 9 AD

Iz Hitne pomoći su potvrdili da je jedna osoba stradala.

Na terenu su dvije ekipe Hitne pomoći.

Kran je bio natovaren metalnom konstrukcijom teškom 350 tona.