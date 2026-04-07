Danas popodne se srušio kran na gradilištu kod Brankovog mosta. Jedna osoba je poginula, dok su dvije povrijeđene.
Prilikom pada krana, na novom gradilištu kod Brankovog mosta, povređena su dva radnika koja su prevezena u Urgentni centar.
Nesreća na gradilištu u Beogradu: Pao kran natovaren sa 350 tona, jedna osoba poginula
Na terenu su dvije ekipe Hitne pomoći.
Kran je bio natovaren metalnom konstrukcijom teškom 350 tona.