"Ljudski faktor kriv za iskliznuće voza, mašinovođa nije postupio po naredbi"

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Greška mašinovođe uzrok je iskliznuća sa šina putničkog voza koji je saobraćao iz Subotice ka Beogradu, u stanici Lovćenac - Mali Iđoš, saopšteno je večeras iz kompanije "Srbijavoz".

Internim kontrolama i nalazima stručnih službi "Srbijavoza" utvrđeno je da je uzrok ovog događaja ljudski faktor, odnosno da mašinovođa nije postupio po naredbi koju je dobio iz Telekomande, navodi se u saopštenju.

Protiv zaposlenog je pokrenut disciplinski postupak i izrečene su mu sankcije u skladu sa utvrđenim odgovornostima.

"Naglašavamo da je infrastruktura na ovoj dionici pruge ispravna i da je pruga bezbjedna za dalje odvijanje željezničkog saobraćaja", dodaje se u saopštenju.

Iz "Srbijavoza" podsjećaju da u incidentu nije bilo povijeđenih, da je materijalna šteta minimalna i da je za putnike u najkraćem roku obezbijeđen nastavak putovanja drugim vozom ka Beogradu.

U saopštenju se dodaje da je voz sa šima iskliznuo juče pri brzini od 10 kilometara na sat.

