Suđenje Lindzi Klensi završeno je bez presude jer porota ni posle sedam dana većanja nije uspjela da se usaglasi da li je bila krivično odgovorna za ubistvo svoje troje djece.

Izvor: YouTube / Planet / Profimedia

Suđenje Lindzi Klensi (36), Amerikanki optuženoj za ubistvo svoje troje djece, završeno je bez presude pošto porota nije uspjela da donese jednoglasnu odluku o njenoj krivičnoj odgovornosti.

Sudija Višeg suda u Plimutu Vilijam Salivan proglasio je suđenje neuspelim nakon što su porotnici treći put obavestili sud da ne mogu da postignu saglasnost.

"U ovom trenutku proglašavam da je porota u blokadi i da se suđenje završava bez presude", rekao je sudija pre nego što je raspustio porotu.

Porotnici su o slučaju većali sedam dana, odnosno više od 36 sati. To znači da Lindzi Klensi nije ni osuđena ni oslobođena, a tužilaštvo sada može da zahteva novo suđenje, ponudi sporazum o priznanju krivice ili odustane od optužbi.

Novo ročište zakazano je za 29. septembar, kada bi trebalo da bude poznato kako će postupak biti nastavljen.

Vidi opis Suđenje majci optuženoj za ubistvo troje djece završeno bez presude: Porota nije uspjela da donese jednoglasnu odluku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Josh Reynolds/FR25426 AP Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Josh Reynolds/FR25426 AP Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Josh Reynolds/FR25426 AP Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Josh Reynolds/FR25426 AP Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Josh Reynolds/FR25426 AP Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Josh Reynolds/FR25426 AP Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ne negira da je ubila djecu

Klensi je optužena za ubistvo svoje troje djece - petogodišnje Kore, trogodišnjeg Dosona i osmomjesečnog Kalana - u porodičnoj kući u Dakzberiju u Masačusetsu u januaru 2023. godine.

Tokom suđenja nije osporavano da je djecu zadavila trakama za vježbanje. Nakon toga je pokušala da sebi oduzme život, a povrede koje je zadobila ostavile su je paralizovanom.

Odbrana je tvrdila da Klensi ne bi trebalo smatrati krivično odgovornom jer je u trenutku ubistava patila od postporođajne psihoze i nije bila sposobna da razlikuje dobro od zla.

Njen advokat Kevin Redington opisao ju je kao brižnu majku koja je prolazila kroz tešku psihotičnu epizodu. Tvrdio je da je njeno stanje bilo dodatno pogoršano brojnim lekovima koji su joj bili propisani nakon rođenja trećeg djeteta, prenio je BBC.

Tužilaštvo tvrdi da je sve isplanirala

Tužilaštvo je priznalo da je Klensi imala psihičke probleme, ali je tvrdilo da je bila svesna svojih postupaka i da je ubistva unaprijed isplanirala.

Kao jedan od dokaza naveli su da je neposredno prije zločina poslala supruga Patrika da ode po večeru i lijekove. Prema tvrdnjama tužilaca, na telefonu je provjerila koliko će mu vremena biti potrebno da obavi kupovinu i vrati se kući.

Psiholog koji je svjedočio na strani tužilaštva rekao je da je Klensi planirala da sebi oduzme život i da je ubila djecu jer je vjerovala da će ona patiti bez nje.

Njen bivši suprug Patrik Klensi izjavio je da se mjesecima borila sa psihičkim problemima i tražila pomoć ljekara. Samo nekoliko nedelja prije tragedije bila je otpuštena iz psihijatrijske bolnice, ali, prema njegovim riječima, u danima pre zločina nije pokazivala da namjerava da povrijedi sebe ili djecu.

Kada se vratio kući, pronašao je suprugu teško povređenu u dvorištu. Nakon što mu je rekla da su djeca u podrumu, pozvao je hitnu pomoć i tamo ih pronašao.

Odbrana pokušala da spriječi prekid suđenja

Odbrana je do posljednjeg trenutka pokušavala da spreči završetak suđenja bez presude. Redington je tvrdio da jedan porotnik odbija da primeni zakon i zatražio da bude izuzet iz porote.

Sudija je taj zahtev odbio, nakon čega je odbrana uputila hitnu žalbu najvišem sudu Masačusetsa. Žalba je odbijena, čime je otvoren put da suđenje bude zvanično okončano bez presude.

Redington je nakon izlaska iz sudnice izjavio da je "srušio slučaj tužilaštva", ali je naglasio da ovo nije trenutak za slavlje.

"Ovo nije vreme za likovanje, hvalisanje ili proglašavanje pobede. Ovo je veoma tužan slučaj", rekao je advokat.

Tužilac okruga Plimut Timoti Kruz poručio je da odluka o ponovnom suđenju neće biti donijeta odmah.

"Činjenica je da je Lindzi Klensi ubila svoje troje djece, a dokazi su nam ukazivali da je kontrolisala svoje postupke kada je počinila ta ubistva", rekao je Kruz.

Oglasio se i Tramp

O slučaju se oglasio i predsjednik SAD Donald Tramp, koji ga je nazvao "užasnom tragedijom".

"Pretpostavljam da će biti novog suđenja. Učinila je užasnu, užasnu stvar. Ne može biti gore", rekao je Tramp.

On je dodao da će Klensi morati da "plati cijenu", bilo boravkom u psihijatrijskoj ustanovi ili zatvoru.

Slučaj je izazvao veliku pažnju američke javnosti i ponovo otvorio pitanje načina na koji zdravstveni i pravosudni sistem tretiraju postporođajnu psihozu i druga teška psihička oboljenja nakon porođaja.