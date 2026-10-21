Starlink stigao u BiH: Poznate cijene interneta i opreme

Starlink je počeo da prima narudžbe u BiH. Kućni internet košta od 68 KM mjesečno, a poznate su i cijene opreme i paketa za putovanja i firme.

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Satelitski internet kompanije SpaceX od danas je dostupan za naručivanje u Bosni i Hercegovini, a na zvaničnoj stranici Starlinka objavljene su cijene opreme i mjesečnih paketa za kućne i poslovne korisnike.

Za domaćinstva su dostupna tri paketa s neograničenim internet prometom. Najjeftiniji, Residential 100 Mbps, košta od 68 KM mjesečno, dok Residential 200 Mbps košta od 88 KM. Paket Residential Max, koji nudi brzine od 400 Mbps i više, ima početnu cijenu od 108 KM mjesečno.

Svi kućni paketi uključuju probni period od 30 dana, a korisnici opremu postavljaju sami, bez dolaska tehničara.

Koliko košta Starlink oprema u BiH?

Cijena opreme za kućne pakete iznosi 683 KM, s uračunatim PDV-om, dok je za Roam pakete potrebno izdvojiti 514 KM.

Starlink trenutno prima prednarudžbe uz depozit od 137 KM, koji se kasnije odbija od cijene opreme. Plaćanje pretplate počinje aktivacijom usluge ili sedam dana nakon isporuke, u zavisnosti od toga šta nastupi ranije.

Za korisnike kojima je internet potreban tokom putovanja, kampovanja ili boravka u vikendicama ponuđena su dva Roam paketa.

Roam 100GB košta od 88 KM mjesečno i uključuje 100 GB brzog interneta. Nakon potrošnje tog limita, internet ostaje dostupan bez ograničenja količine podataka, ali uz smanjenu brzinu.

Roam Unlimited košta od 186 KM mjesečno i nudi neograničen brzi internet, uz mogućnost korištenja u više od 160 zemalja i teritorija. Oba paketa omogućavaju brzine od 300 Mbps i više, a mogu se koristiti i tokom vožnje. Pretplatu je moguće pauzirati kada usluga nije potrebna.

Koliko košta Starlink za firme?

Za poslovne korisnike dostupni su Local Priority paketi, namijenjeni firmama koje internet koriste na fiksnim lokacijama ili u pokretu.

Ovi paketi uključuju prioritet u mreži, javnu IP adresu i pregled korištenja, a omogućavaju i povezivanje tokom vožnje.

Cijene zavise od količine uključenog prometa. Paket od 50 GB košta od 59 KM mjesečno, za 500 GB potrebno je izdvojiti 167 KM, paket od 1 TB košta 302 KM, dok je cijena paketa od 2 TB 572 KM mjesečno.

Dodatni promet može se kupiti u blokovima od 50 GB za 27 KM mjesečno ili 500 GB za 135 KM mjesečno.

Starlink u BiH i Hrvatskoj: Razlike u cijenama

Osnovni kućni paket Starlinka u BiH košta oko 35 evra mjesečno, dok u Hrvatskoj cijena osnovnog paketa počinje od 29 evra, odnosno oko 57 KM.

U Hrvatskoj standardni komplet opreme s antenom i ruterom košta oko 349 evra. Roam paket s neograničenim podacima tamo košta oko 89 evra, odnosno približno 174 KM, dok je u BiH njegova cijena oko 95 evra.