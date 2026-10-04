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U Bosni i Hercegovini danas su održani Opšti izborim, a biračka mjesta zatvorena su u 19 časova.

Birači su tokom dana glasali za predstavnike na više nivoa vlasti, dok su ovogodišnji izbori obilježeni i uvođenjem novih tehnologija – biometrijske identifikacije birača, skenera glasačkih listića i sistema za bržu transmisiju izbornih rezultata

Građani su birali članove Predsjedništva BiH, poslanike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, kao i poslanike u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i skupštinama kantona u Federaciji BiH.

Ukupno se biralo 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. Centralni birački spisak zaključen je sa stanjem na 20. avgust, a u njemu je bilo 3.408.517 birača u BiH.

Izvan BiH registrovano je još 48.078 birača, od kojih je 45.457 bilo prijavljeno za glasanje putem pošte, a 2.621 za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

U BiH je bilo formirano 5.569 biračkih mjesta, uključujući 5.121 redovno biračko mjesto i 385 mobilnih timova.

Glasanje je bilo omogućeno i u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 država.

Prvi put korišteni biometrija i skeneri

Najveća novina ovogodišnjih izbora bila je primjena novih tehnologija u izbornom procesu.

Identitet birača prije glasanja provjeravan je biometrijskom identifikacijom i autentifikacijom, dok su popunjeni glasački listići prolazili kroz skenere.

Rezultati se putem sistema prenose brže, a Centralna izborna komisija BiH objavila je posebna uputstva za biometrijsku identifikaciju, skeniranje, unos i kontrolu izbornih rezultata.

Birači su, međutim, i dalje glasali na papirnim glasačkim listićima, dok se tehnologija koristi u dijelu identifikacije, obrade listića i prenosa rezultata.