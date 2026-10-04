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U Bosni i Hercegovini danas su održani Opšti izborim, a biračka mjesta zatvorena su u 19 časova.
Birači su tokom dana glasali za predstavnike na više nivoa vlasti, dok su ovogodišnji izbori obilježeni i uvođenjem novih tehnologija – biometrijske identifikacije birača, skenera glasačkih listića i sistema za bržu transmisiju izbornih rezultata
Građani su birali članove Predsjedništva BiH, poslanike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, kao i poslanike u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i skupštinama kantona u Federaciji BiH.
Ukupno se biralo 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. Centralni birački spisak zaključen je sa stanjem na 20. avgust, a u njemu je bilo 3.408.517 birača u BiH.
Izvan BiH registrovano je još 48.078 birača, od kojih je 45.457 bilo prijavljeno za glasanje putem pošte, a 2.621 za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima.
U BiH je bilo formirano 5.569 biračkih mjesta, uključujući 5.121 redovno biračko mjesto i 385 mobilnih timova.
Glasanje je bilo omogućeno i u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 država.
Prvi put korišteni biometrija i skeneri
Najveća novina ovogodišnjih izbora bila je primjena novih tehnologija u izbornom procesu.
Identitet birača prije glasanja provjeravan je biometrijskom identifikacijom i autentifikacijom, dok su popunjeni glasački listići prolazili kroz skenere.
Rezultati se putem sistema prenose brže, a Centralna izborna komisija BiH objavila je posebna uputstva za biometrijsku identifikaciju, skeniranje, unos i kontrolu izbornih rezultata.
Birači su, međutim, i dalje glasali na papirnim glasačkim listićima, dok se tehnologija koristi u dijelu identifikacije, obrade listića i prenosa rezultata.
Rezultati CIK-a za NSRS: SNSD ubjedljivo vodi
Lista SNSD Milorad Dodik, na osnovu prebrojanih oko 80 odsto glasačkih listića, osvojio je najviše glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske, i to 143.847 glasova, što je za 93.670 glasova više od Pokreta "Sigurna Srpska" koji je osvojio 50.177, saopšteno je iz Centralne izborne komisije BiH (CIK).
Milorad Dodik proglasio pobjedu!
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik proglasio je pobjedu na Opštim izborima 2026. godine.
CIK BiH objavio prve preliminarne rezultate
Centralna izborna komisija BiH objavila je prve preliminarne rezultate Opštih izbora, prema kojima Željka Cvijanović ima 213.812 glasova u trci za srpskog člana Predsjedništva BiH, dok je Savo Minić osvojio 202.245 glasova u trci za predsjednika Republike Srpske.
U trci za srpskog člana Predsjedništva BiH, prema prvim preliminarnim podacima, Marinko Božović ima 102.877 glasova, dok je Nebojša Vukanović osvojio 67.707 glasova.
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Novi rezultati SNSD-a
Prema novim podacima koje je objavio SNSD, Savo Minić trenutno ima 161.900 glasova, dok je Branko Blanuša osvojio 127.000 glasova.
U trci za srpskog člana Predsjedništva BiH, prema tim podacima, Željka Cvijanović ima 142.000 glasova, Marinko Božović 69.000, a Nebojša Vukanović 41.000 glas. SNSD je i ranije tokom izborne večeri objavljivao podatke iz svog izbornog štaba.
GIK: U Banjaluci glasao 51 odsto birača, zatvorena birališta osim na četiri lokacijeIzvor: Mondo/Slaven Petković
U Banjaluci je na opštim izborima glasalo 98.108 birača ili 51 odsto, s tim da je zbog tehničkih poteškoća rad produžen na četiri biračka mjesta, izjavio je večeras Srni predsjednik Gradske izborne komisije /GIK/ Dubravko Malinić.
"Nemamo prijavljenih incidenata ni sa jednog biračkog mjesta. Vjerujem da će i na četiri biračka mjesta do kraja glasanja biti sve u redu ", rekao je Malinić.
Osim četiri biračka mjesta, ostala su zatvorena u 19.00 časova.
Pravo glasa imalo je 192.366 registrovanih birača.
Izlaznost 41,48 odsto.
Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, na svim biračkim mjestima glasalo je ukupno 1,414,007 birača (41,48 posto). Izlaznost je ove godine za blizu 10 odsto manja nego 2022. godine
U SDP-u oprezni
"Samo skeneri znaju sta je u kutijama glasačkim. Tako da bilo koja vrsta špekulacije bi zaista to bila — špekulacija. Nemoguće je ući u glavu ljudi kako su oni opredijelili, odlučili da glasaju. Sve u ovom trenutku što bi bilo ko saopštio mimo onoga što će saopštiti Centralna izborna komisija, u najmanju ruku bi bila špekulacija, da ne koristim neku neki teži izraz. Mi zaista nećemo u tome na bilo koji način učestvovati“, poručio je nosilac liste SDP-a za Predstavnički dom Parlamenta FBiH Damir Mašić.
Oglasio se Dodik
"Odlično raspoloženje u SNSD-u. Ovo liči na pobjedu Save Minića", napisao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na mreži X.
Podaci SDA
Nakon prebrojanih 15.887 glasova Bakir Izetbegović vodi ispred Denisa Bećirovića. Slaven Kovačević u prednosti u trci za hrvatskog člana Predsjedništva BiH.
Prvi rezultati iz SNSD-a
Radovan Kovačević saopštio je prve rezultate ovogodišnjih izbora, a prema njihovim podacima kandidat SNSD-a za predsjednika Srpske Savo Minić ima 45.500 glasova dok Branko Blanuša ima 33.000.
Ubjedljivu prednost ima i Željka Cvijanović sa 31. 400 glasova, dok Marinko Božović ima 15.000, a Nebojša Vukanović 6000 glasova.
Kalaba: Birališta na kojima je produženo glasanje moraju biti zatvorena do 22 časaIzvor: Mondo/Slaven Petković
Centralna izborna komisija BiH donijela je odluku da sva biračka mjesta na kojima bude produženo glasanje moraju biti zatvorena najkasnije do 22 časa, izjavio je predsjednik CIK-a Jovan Kalaba.
Gostujući na BHRT-u, Kalaba je naglasio da je izborni proces sproveden uz primjenu novih tehnologija, te istakao da se "nigdje nije glasalo po starom sistemu".
Iako se očekuje da će zbog različitih kašnjenja i zastoja na pojedinim biračkim mjestima vrijeme za glasanje biti produženo, u CIK-u još uvijek nemaju tačne podatke o koliko takvih lokacija je riječ i do kada će tačno građani na njima moći da ostvare svoje biračko pravo.
Ipak, jedno od mjesta gdje će birališta sigurno ostati otvorena duže jesu Laktaši. Kako je ranije potvrdila predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) u ovom gradu Gordana Nišić, na pojedinim biralištima biće produženo glasanje zbog jutrošnjih kašnjenja sa otvaranjem i velikih gužvi.
Izjave kandidata
Evo šta su neki od kandidata na izborima rekli nakon današnjeg glasanja.
Nepravilnost u Čeliću: Član biračkog odbora udaljen jer je ispisivao sadržaj na glasačkim listićimaIzvor: Mondo/Slaven Petković
Na biračkom mjestu na području Čelića zabilježena je nepravilnost u izbornom procesu kada je član biračkog odbora, zadužen za izdavanje glasačkih listića, zatečen kako hemijskom olovkom ispisuje sadržaj na glasačkim listićima.
Nepravilnost je uočio predsjednik tog biračkog mjesta, nakon čega su dva sporna glasačka listića izdvojena, dok je član biračkog odbora koji je ispisivao listiće udaljen, navode u Opštinskoj izbornoj komisiji.
Iz OIK-a ističu da čekaju dalje instrukcije Centralne izborne komisije BiH o postupanju u vezi s ovim slučajem.
Nije poznato da li je eventualno bilo još listića na kojima je na isti način intervenisano, niti da li su takvi listići prošli kroz skener, prenose sarajevski mediji.
Izlaznost do 17 časova
Prema podacima do 17 časova, najveća izlaznost zabilježena je u jednoj od izbornih jedinica u Mostaru i opštini Kalinovik, dok ubjedljivo najmanji odziv birača u BiH bilježe Dobretići i Sanski Most, pokazuju podaci CIK-a BiH.
Zatvorena biračka mjesta
Redovna glasačka mjesta na Opštim izborima u Bosni i Hercegovini zatvorena su u 19.00 časova, osim na lokacijama gdje je jutros došlo do kašnjenja pri otvaranju
Prema ranijim najavama, Centralna izborna komisija prve prelimenarne rezultate planira objaviti do 20 časova.
Rok za objavu konačnih i potvrđenih rezultata je 30 dana od završetka izbora, a nakon toga počinju teći rokovi za formiranje novoizabranih organa vlasti.