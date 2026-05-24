Novi smrtonosni napad ajkule u Australiji: Muškarac preminuo nakon ujeda na Velikom koralnom grebenu

Tridesetdevetogodišnji muškarac preminuo je nakon što ga je napala ajkula na području Velikog koralnog grebena u Australiji, saopštila je policija države Kvinslend.

Prema navodima policije, muškarac je zadobio teške povrede nakon ujeda ajkule u blizini Kenedi Šola, plitkog grebena udaljenog oko 45 kilometara od obale na sjeveroistoku Australije.

"Muškarac je hitno prebačen na obalu nakon što ga je ujela ajkula blizu Kenedi Šola", rekao je neimenovani portparol policijske službe Kvinslenda.

Povrijeđeni muškarac transportovan je u bolnicu, ali je ubrzo podlegao povredama.

Ovo je drugi smrtonosni napad ajkule u Australiji tokom ovog mjeseca. Samo nekoliko dana ranije, 16. maja, u napadu ajkule kod ostrva u blizini Perta u Zapadnoj Australiji poginuo je 38-godišnji muškarac.

Prema podacima organizacija za zaštitu prirode, u Australiji se godišnje zabilježi oko 20 napada ajkula, ali većina njih nije fatalna. Stručnjaci ističu da mnogo više ljudi strada usljed utapanja nego u napadima ovih morskih predatora.

Početkom godine desetine plaža duž istočne obale Australije, uključujući i plaže u Sidneju, bile su zatvorene nakon četiri napada ajkula u samo dva dana.

Stručnjaci su tada upozorili da su obilne kiše i mutna voda stvorili uslove koji privlače ajkule bliže obali, dok istovremeno smanjuju njihovu vidljivost, što povećava rizik od napada.