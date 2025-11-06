logo
Kako se moderno iscrtavaju usne? Trik za volumen bez igle, filera i preparata od kojih gore cijela usta

Kako se moderno iscrtavaju usne? Trik za volumen bez igle, filera i preparata od kojih gore cijela usta

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Punije usne bez precrtavanja: Instagram trik koji zaista funkcioniše

Trik za iscrtavanje usana Izvor: Instagram / sharaleesboxofchocolates

Na društvenim mrežama, posebno na Instagramu i TikToku, sve je više tutorijala koji obećavaju puniji izgled usana — bez filera, bez pretjerivanja i bez precrtavanja koje djeluje neprirodno.

Među njima se izdvojio jedan video koji je privukao pažnju upravo zato što nudi realan, primjenljiv i vizuelno umjeren rezultat, uz tehnike koje su prilagođene i onima koji imaju nesigurnu ruku ili manje iskustva sa šminkanjem.

U videu, influenserka Šarali najpre pokazuje kako izgleda kada se olovka nanese pogrešno — unutar prirodne linije usana, bez naglašavanja kupidonovog luka, što vizuelno smanjuje gornju usnu i narušava proporciju. Zatim sve briše i kreće ispočetka, korak po korak, pokazujući kako se pravilnim pristupom može postići efekat punijih usana — čak i sa tamnijim nijansama.

Prvi korak je priprema ivica usana. Umjesto klasične baze, koristi se prajmer za kapke koji odlično služi da ujednači ivicu usana i spreči razlivanje ruža i olovke. Ako nemate taj proizvod, poslužiće i korektor ili puder, ali je važno da se sve dobro fiksira, po mogućstvu i sa malo pudera u prahu.

Izvor: Youtube / SharaleesBoxOfChocolates

Zatim slijedi vizuelni trik sa svijetlom nijansom: iznad kupidonovog luka nanosi se hajlajter bez sjaja, čime se taj deo usne „izvlači“ napred i stvara iluzija podignute, punije gornje usne. Ovaj korak zamenjuje popularno konturisanje senkom, koje često izgleda neprirodno u svakodnevnim situacijama.

Kada je sve pripremljeno, prelazi se na nanošenje olovke. Umjesto da se crta cjelokupna linija u jednom potezu, koristi se metoda malih segmenata. Počinje se sa kupidonovim lukom, gdje se crtaju dvije dijagonalne linije koje formiraju slovo X. Donja usna se obrubljuje samo u sredini, a zatim se pažljivo povezuju linije sa strane — ali ne do samih uglova, već do mjesta gde prirodna punoća usne počinje da opada. Time se izbjegava efekat spuštenih ivica i usne djeluju zaobljenije i punije.

Poseban savjet za preciznost: naslonite lakat na sto dok crtate, to daje stabilnost i olakšava kontrolu pokreta.

