Stravičan epilog u Zagrebu: Pronađeno tijelo nestale Đurđice, ubio je suprug pa presudio i sebi

Slučaj nestale Đurđice Alidini (43), koja je nestala prije dva dana u Zagrebu, dobio je tužan i stravičan epilog.

Izvor: Facebook printscreen

U Hrvatskoj je pronađeno tijelo Đurđice Alidine (42), koja je nestala u utorak u zagrebačkom Gornjem Vrapču.

Ubio ju je njen 41-godišnji suprug Senad, koji je potom izvršio samoubistvo, saznaje Jutarnji list.

Nakon prijave nestanka, policija je razgovarala sa članovima porodice. Juče su hrvatski policajci došli na vrata stana u kojem je nestala žena živjela sa porodicom.

U stanu je pronađeno tijelo supruga koji se ubio nožem. Tokom pretresa stana, policija je pronašla papir sa tragovima, među kojima je bilo i selo u području Strmca Odranskog.

Policijske patrole sa psima tragačima uputile su se na lokaciju. Tijelo 42-godišnjakinje pronađeno je su u žbunju, pored šumske staze, bilo je prekriveno lišćem.

Prema nezvaničnim informacijama Jutarnjeg lista, pretpostavlja se da je nesrećna žena zadavljena, a zatim u "pežou" prevezena na mjesto gdje je pronađena.

Pored stana, policija je izvršila i uviđaj na licu mjesta vozila parkiranog ispred zgrade, u čijem se prtljažniku nalazila velika plastična kesa.

Oba tijela para prevezena su u Institut za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Policija nastavlja krivičnu istragu kako bi potvrdila svoje sumnje da se radi o ubistvu i samoubistvu.

(Index/MONDO)