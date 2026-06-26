logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

EU ukida zabranu izvoza pilećeg mesa iz BiH od 30. juna

EU ukida zabranu izvoza pilećeg mesa iz BiH od 30. juna

Autor Haris Krhalić
0

Zabrana izvoza pilećeg mesa iz BiH u Evropsku uniju ukida se 30. juna nakon četvoromjesečne pauze zbog ptičijeg gripa, potvrdio je Negoslav Lukić.

piletina, pileći bataci Izvor: Shutterstock

Zabrana izvoza pilećeg mesa iz BiH u EU ukida se od 30. juna, izjavio je Srni pomoćnik ministra za veterinarstvo Republike Srpske Negoslav Lukić.

Lukić je podsjetio da je zabrana trajala četiri mjeseca, odnosno od kada je ustanovljen ptičiji grip na podruju opštine Petrovo.

"Ukidanje zabrane izvoza pilećeg mesa od velikog je značaja za domaće proizvođače", rekao je Lukić.

Ptičiji grip na području opštine Petrovo evidentiran je u februaru, dok su zone nadzora ukinute početkom aprila, od kada se i očekivao povratak izvoznog statusa pilećeg mesa na tržište EU.

Peradarstvo je jedina grana stočarstva u BiH koja ima suficit u spoljnotrgovinskoj razmjeni.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ