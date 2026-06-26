EU ukida zabranu izvoza pilećeg mesa iz BiH od 30. juna

Zabrana izvoza pilećeg mesa iz BiH u Evropsku uniju ukida se 30. juna nakon četvoromjesečne pauze zbog ptičijeg gripa, potvrdio je Negoslav Lukić.

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Zabrana izvoza pilećeg mesa iz BiH u EU ukida se od 30. juna, izjavio je Srni pomoćnik ministra za veterinarstvo Republike Srpske Negoslav Lukić.

Lukić je podsjetio da je zabrana trajala četiri mjeseca, odnosno od kada je ustanovljen ptičiji grip na podruju opštine Petrovo.

"Ukidanje zabrane izvoza pilećeg mesa od velikog je značaja za domaće proizvođače", rekao je Lukić.

Ptičiji grip na području opštine Petrovo evidentiran je u februaru, dok su zone nadzora ukinute početkom aprila, od kada se i očekivao povratak izvoznog statusa pilećeg mesa na tržište EU.

Peradarstvo je jedina grana stočarstva u BiH koja ima suficit u spoljnotrgovinskoj razmjeni.