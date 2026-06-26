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Traži identifikaciju odgovornih: Karan podnio krivičnu prijavu zbog paljenja zastave Republike Srpske

Traži identifikaciju odgovornih: Karan podnio krivičnu prijavu zbog paljenja zastave Republike Srpske

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan podnio je krivičnu prijavu nakon paljenja zastave Republike Srpske i zatražio od nadležnih institucija da identifikuju odgovorne i utvrde njihovu odgovornost.

Siniša Karan podnio krivičnu prijavu zbog paljenja zastave Republike Srpske i zatražio hitnu istragu Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan saopštio je da je podnio krivičnu prijavu nadležnim tužilaštvima i policiji nakon paljenja zastave Republike Srpske, zatraživši da budu identifikovani svi izvršioci i utvrđena njihova odgovornost.

Karan je ocijenio da paljenje zastave uz ratne uzvike predstavlja necivilizovan i vandalski čin, koji je, kako je naveo, suprotan načelima suživota i narušava odnose među narodima u BiH.

Dodao je da takvo ponašanje, prema njegovoj ocjeni, sadrži elemente više krivičnih djela propisanih Krivičnim zakonikom Republike Srpske, uključujući javno izazivanje i podsticanje nasilja i mržnje, kao i nasilničko ponašanje.

"Ovim putem podnosim krivičnu prijavu nadležnim tužilaštvima i policiji i zahtijevam da se identifikuju svi izvršioci i utvrdi njihova odgovornost", rekao je Karan za Srnu.

On je naveo da skrnavljenje zastave Republike Srpske predstavlja neprihvatljiv čin usmjeren protiv jednog od najvažnijih simbola Republike Srpske, te ocijenio da takav događaj šalje poruku Srbima u BiH.

"Skrnavljenje zastave Republike Srpske, njenim skidanjem i paljenjem uz uzvike koje ovom gnusnom činu daju dodatnu, uznemirujuću dimenziju, predstavlja neprihvatljiv postupak protiv jednog od najvažnijih simbola Republike Srpske", istakao je Karan.

Govoreći o ovom slučaju, Karan je rekao da podržava inicijativu za trajnu zabranu zastave sa ljiljanima na teritoriji Republike Srpske.

"Zato u potpunosti podržavam inicijativu da se trajno zabrani zastava sa ljiljanima na teritoriji Republike Srpske", poručio je Karan.

On je dodao da je, prema njegovom stavu, jedino ispravno rješenje osnaživanje ustavne pozicije Republike Srpske u okviru državne zajednice, u skladu sa Aneksom četiri Dejtonskog mirovnog sporazuma.

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Siniša Karan zastava Republika Srpska reakcija

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