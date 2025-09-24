Nevrijeme u Dalmaciji, potopljen aerodrom u Splitu (FOTO/VIDEO)

Snažno nevrijeme praćeno grmljavinom i jakom kišom pogodilo je danas priobalni dio Šibensko-kninske županije, gdje su stvoreni problemi u saobraćaju, ulice i podrumi su poplavljeni, a potopljen je i aerodrom u Splitu, zbog čega pojedini letovi kasne.

Saobraćaj je otežan na gradskim saobraćajnicama u Šibeniku zbog bujica i izbijenih šahtova, prenose hrvatski mediji.

Županijski vatrogasni komandir Darko Dukić rekao je da su vatrogasci na terenu i da su dosad imali 10 intervencija ispumpavanja vode u Vodicama, tri u Šibeniku i po jednu u Bilicama i Skradinu.

Hrvatski mediji prenose da je na području Tribunja i Sovlja, prema procjenama "Šibenik metea", pala najveća količina kiše, oko 150 litara po metru kvadratnom.

Načelnik opštine Tribunje Marko Grubelića rekao je da je potopljeno 10 brodica u Sovlju, uništene su javne površine u Tisnom, te lokalne saobraćajnice i mjesni putevi koji su nedavno obnovljeni.

Neki automobili su ostali blokirani na ostacima asfalta.

Velika količina kiše pala je i u Splitu, što je dovelo do kašnjenja letova.

