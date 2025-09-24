logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nevrijeme u Dalmaciji, potopljen aerodrom u Splitu (FOTO/VIDEO)

Nevrijeme u Dalmaciji, potopljen aerodrom u Splitu (FOTO/VIDEO)

Autor Dragana Božić
0

Snažno nevrijeme praćeno grmljavinom i jakom kišom pogodilo je danas priobalni dio Šibensko-kninske županije, gdje su stvoreni problemi u saobraćaju, ulice i podrumi su poplavljeni, a potopljen je i aerodrom u Splitu, zbog čega pojedini letovi kasne.

Nevrijeme u Splitu, potopljen aerodrom Izvor: Shutterstock

Saobraćaj je otežan na gradskim saobraćajnicama u Šibeniku zbog bujica i izbijenih šahtova, prenose hrvatski mediji.

Županijski vatrogasni komandir Darko Dukić rekao je da su vatrogasci na terenu i da su dosad imali 10 intervencija ispumpavanja vode u Vodicama, tri u Šibeniku i po jednu u Bilicama i Skradinu.

Hrvatski mediji prenose da je na području Tribunja i Sovlja, prema procjenama "Šibenik metea", pala najveća količina kiše, oko 150 litara po metru kvadratnom.

Načelnik opštine Tribunje Marko Grubelića rekao je da je potopljeno 10 brodica u Sovlju, uništene su javne površine u Tisnom, te lokalne saobraćajnice i mjesni putevi koji su nedavno obnovljeni.

Neki automobili su ostali blokirani na ostacima asfalta.

Velika količina kiše pala je i u Splitu, što je dovelo do kašnjenja letova. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

nevrijeme split Hrvatska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ