Poplave u Meksiku odnijele najmanje 27 života (Video)

Najmanje 27 ljudi poginulo je u klizištima i poplavma koje su izazvane obilnom kišom u Meksiku, saopštile su vlasti.

Pljuskovi su izazvali nekoliko klizišta, prekinuli dovod struje u pojedinim opštinama i prouzrokovali izlivanje rijeka iz korita.

Službe civilne zaštite u državi Idalgo prijavile su 16 smrtnih slučajeva i objavile da je pogođeno najmanje 1.000 domova i više stotina škola.

In recent hours: Flooding in Poza Rica, Veracruz, Mexico.



Heavy rains caused the Cazones River to overflow, flooding homes and leaving the city without power. Hundreds of families have been affected. Authorities are working on rescue and relief efforts.pic.twitter.com/mgrDjEzUt0 — Weather Monitor (@WeatherMonitors)October 10, 2025

Guverner države Puebla Alehandro Armenta rekao je da je najmanje devet ljudi poginulo u klizištima, a još pet je prijavljeno kao nestalo.

Vlasti su prijavile još dva smrtna slučaja u državi Verakruz.

"Radimo na pružanju podrške stanovništvu, otvaranju puteva i obnavljanju isporuke električne energije", saopštila je na "Iksu" predsjednik Meksika Klaudija Šejnbaum.

Ministarstvo odbrane saopštilo je da je rasporedilo više od 5.400 ljudi da pomognu u praćenju, evakuaciji i čišćenju pogođenih područja.