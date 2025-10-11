logo
Poplave u Meksiku odnijele najmanje 27 života (Video)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

više od 5.400 ljudi pomaže u praćenju, evakuaciji i čišćenju pogođenih područja

Poplave u meksiku, stradalo 27 ljudi Izvor: Marco Antonio Perez / AFP / Profimedia

Najmanje 27 ljudi poginulo je u klizištima i poplavma koje su izazvane obilnom kišom u Meksiku, saopštile su vlasti.

Pljuskovi su izazvali nekoliko klizišta, prekinuli dovod struje u pojedinim opštinama i prouzrokovali izlivanje rijeka iz korita.

Službe civilne zaštite u državi Idalgo prijavile su 16 smrtnih slučajeva i objavile da je pogođeno najmanje 1.000 domova i više stotina škola.

Guverner države Puebla Alehandro Armenta rekao je da je najmanje devet ljudi poginulo u klizištima, a još pet je prijavljeno kao nestalo.

Vlasti su prijavile još dva smrtna slučaja u državi Verakruz.

"Radimo na pružanju podrške stanovništvu, otvaranju puteva i obnavljanju isporuke električne energije", saopštila je na "Iksu" predsjednik Meksika Klaudija Šejnbaum.

Ministarstvo odbrane saopštilo je da je rasporedilo više od 5.400 ljudi da pomognu u praćenju, evakuaciji i čišćenju pogođenih područja.

