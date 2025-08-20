Užasan prizor u Meksiku: Šest odsječenih glava pronađeno na putu

Lokalne vlasti otkrile su strašan prizor rano u utorak ujutro na putu koji povezuje relativno mirne države Puebla i Tlaskala.

Izvor: David Peinado / Alamy / Profimedia

Šest odsječenih glava pronađeno je na putu u centralnom Meksiku, u oblasti koja obično nije poznata po nasilju narko-kartela.

Lokalne vlasti otkrile su strašan prizor rano u utorak ujutro na putu koji povezuje relativno mirne države Puebla i Tlaskala.

Policija još nije saopštila motiv ubistava, niti koja kriminalna grupa u Meksiku stoji iza ovog čina.

Mediji prenose da je na mjestu događaja pronađeno ćebe sa porukom koja upozorava suparničke bande, navodno potpisano od strane grupe pod imenom "La Barredora" (Čistač). Ista grupa, slabo poznata, djeluje u zapadnoj državi Guerero, ali nije jasno da li su oni odgovorni za napad i zbog čega.

Lokalno tužilaštvo potvrdilo je da su glave pronađene u Tlaskali pripadale muškarcima i pokrenulo istragu, prenosi AFP.

Pored trgovine drogom, u regionu je prisutno i krijumčarenje goriva, što kriminalnim grupama donosi milijarde dolara godišnje.

Federalne vlasti još nisu komentarisale slučaj.

Ovaj incident događa se usred velike akcije predsjednice Klaudije Šeinbaum protiv krijumčarenja fentanila.

Države Puebla i Tlaskala obično nisu pogođene ekstremnim kartelskim nasiljem kao druge oblasti Meksika.

U junu su u državi Sinaloa pronađena tijela 20 osoba - među kojima su četiri bila obezglavljena, u regionu koji je pod velikim uticajem bandi.

U maju je sedam meksičkih tinejdžera ubijeno u pucnjavi tokom proslave u katoličkoj crkvi u centralnoj državi Guanahuato.

Nasilje među kartelima poraslo je posljednjih godina, sa stotinama hiljada ubijenih i desetinama hiljada nestalih od kada je vlada 2006. počela da koristi vojsku protiv kriminalnih grupa.

(BBC/MONDO)