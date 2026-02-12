logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tragedija u Banjaluci: Preminula radnica UKC-a koja je jutros pala sa zgrade ustanove

Tragedija u Banjaluci: Preminula radnica UKC-a koja je jutros pala sa zgrade ustanove

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Radnica Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske preminula je nakon što je jutros pala sa zgrade ove zdravstvene ustanove.

13.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Uprkos naporima našeg medicinskog osoblja da joj spasu život, radnica UKC-a je usljed višestrukih teških povreda koje je zadobila prilikom pada, preminula u 11.30 časova", navode iz UKC-a.

Dodaju da je žena pala u 9.45 časova iz za sada neutvrđenih okolnosti, te da su u skladu sa procedurom obaviješteni Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i obezbjeđenje UKC-a.

Podsjećamo, Policijskoj upravi Banjaluka jutros je od strane radnika obezbjeđenja prijavljeno da je ženska osoba pala sa zgrade UKC Srpske.

Policijski službenici pod nadzorom dežurnog tužioca OЈT Banjaluka preduzimaju neophodne mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti navedenog događaja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

UKC RS nesreća UKC

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ