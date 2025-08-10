logo
Pronađeno mrtvo novorođenče u Pločama, policija istražuje okolnosti

Pronađeno mrtvo novorođenče u Pločama, policija istražuje okolnosti

Autor Dušan Volaš
0

U naselju Rogotin kod Ploča, u noći sa subote na nedjelju, pronađeno je beživotno tijelo novorođenčeta.

ronađeno mrtvo novorođenče u Pločama Izvor: Shutterstock

Dubrovačko-neretvanska policija je potvrdila da je u toku uviđaj, ali nije iznijela više detalja o okolnostima ovog tragičnog događaja.

Tijelo bebe prevezeno je u Opštu bolnicu Dubrovnik, gdje će se obdukcijom na Odjeljenju patologije utvrditi tačan uzrok smrti. Odmah nakon pronalaska, na teren su izašle hitne službe koje su obavile uviđaj.

Iako zvanične potvrde nema, nezvanični izvori navode da policija okolnosti smrti smatra sumnjivim, istražujući mogućnost nasilne smrti. Navodno su se tokom istrage pojavile i indicije koje upućuju na moguću umiješanost članova uže porodice. Istraga je u toku.

(Index)

Tagovi

Hrvatska novorođenče

