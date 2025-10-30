logo
Detalji porodičnog masakra u Njemačkoj: Žena ubila muža, ćerku, pa sebe, jedino se sin spasio

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Strašna tragedija potresla je grad Solms u Njemačkoj - tri tijela pronađena su u porodičnoj kući. Istražitelji vjeruju da je majka (55) prvo ubila supruga, potom osamnaestogodišnju ćerku, a zatim izvršila samoubistvo.

ubistvo i samoubistvo cijele porodice i njemačkoj Izvor: Antonio BAYER / AFP / Profimedia

Policija je objavila detalje strašne tragedije koja je potresla Njemačku tokom vikenda. Tri tijela su pronađena u kući u gradu Solmsu, piše Feniks.

Prema riječima portparola državnog tužilaštva Veclara, istražitelji pretpostavljaju da se radi o porodičnom sukobu koji je doveo do tragedije. U nedjelju je naložena prioritetna obdukcija, koja bi trebalo da pruži više informacija o uzroku smrti i potvrdi sumnje.

Pronađena su tijela oca, majke i ćerke. Vjeruje se da je majka (55) prvo ubila muža, zatim osamnaestogodišnju ćerku, a potom izvršila samoubistvo.

Sin teško povrijeđen

Dvadesetogodišnji sin je uspio da pobegne sa mesta događaja sa vidljivim povredama glave. Svjedoci su ga pronašli u dvorištu kuće, odakle je prevezen u bolnicu. U početku nije bilo jasno kako su tačno otac i ćerka umrli, ali prema početnim rezultatima istrage, ćerka je vjerovatno otrovana.

Portparol državnog tužilaštva odbio je da pruži dodatne detalje o tačnom toku događaja, pozivajući se na privatnost porodice i njihovo neposredno okruženje. Istražitelji su prethodno saopštili da nema opasnosti po druge ljude. "Radi se o jezivoj tragediji", rekao je tužilac.

