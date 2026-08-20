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Tri požara kod Gruda i Mostara: Vatra se proširila prema granici sa Hrvatskom

Tri požara kod Gruda i Mostara: Vatra se proširila prema granici sa Hrvatskom

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Tri požara izbila su kod Gruda i Mostara. Vatra na Puteševici proširila se prema granici sa Hrvatskom, dok vatrogasci gase požare na Uborku i Bišću Polju.

požar mostar grude Izvor: Facebook/Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

Na području Gruda i Mostara danas su izbila tri požara, a vatrogasne ekipe angažovane su na gašenju vatre na Puteševici kod Gruda, koja se proširila prema granici sa Hrvatskom, te na lokacijama Uborak i Bišće Polje kod Mostara.

Požar na području Puteševice u opštini Grude ponovo je izbio danas, a prema informacijama Uprave civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona, proširio se prema granici sa Hrvatskom.

Na terenu su angažovane vatrogasne ekipe iz Gruda, kao i ekipe iz Imotskog i Vrgorca, a u gašenje je uključen i avion "er traktor". Požarište zahvata veliko područje, pri čemu se jedan krak požara širi prema Mijacima, a drugi prema Slivnu.

Zasad nema informacija da su ugroženi stambeni objekti, ali se situacija zbog blizine granice i mogućnosti daljeg širenja vatre i dalje prati.

Istovremeno, na području Mostara vatrogasci intervenišu na dva požara - na Uborku i Bišću Polju.

Požar na Uborku prijavljen je u 17.20 časova, nakon čega su na teren upućena tri vatrogasna vozila i osam pripadnika Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, koji su i dalje angažovani na gašenju.

U isto vrijeme izbio je požar i na području Bišća Polja, iza kompleksa "Hercegovinavina", gdje gori otpad.

Lokacija Uborak je tokom ovog ljeta više puta bila zahvaćena požarima, a 22. juna na tom području izbio je veliki požar u čije gašenje su bili uključeni "er traktori" i pripadnici Oružanih snaga BiH.

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