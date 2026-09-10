Izbjegavao služenje zatvorske kazne: U Tesliću uhapšen osuđeni diler droge

Policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Doboj juče su u Tesliću lišili slobode D. P., lice koje je pravosnažno osuđeno na tri godine zatvora zbog neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga.

Izvor: MONDO

Hapšenje je izvršeno 9. septembra oko 18 časova, nakon što su sudski policajci, na osnovu operativnih saznanja, locirali osuđenog koji je duže vrijeme izbjegavao da se javi na izdržavanje kazne.

Prema informacijama Sudske policije Republike Srpske, riječ je o licu za koje postoje saznanja da je sklono vršenju krivičnih djela, a koje se, kako je navedeno, skrivalo od policijskih službenika kako bi izbjeglo odlazak na izdržavanje kazne.

Okružni centar Sudske policije Doboj je tokom ove godine u više navrata postupao po sudskoj naredbi za ovim licem, nakon čega je napravljen plan akcije i osuđeni lociran.

Kada su policijski službenici stigli na adresu na kojoj se nalazio, D. P. se oglušio na naredbu da otvori vrata stana.

Sudski policajci su potom nasilno ušli u stan i lišili ga slobode.

Nakon hapšenja, D. P. je sproveden u Kazneno-popravni zavod Banjaluka, gdje će izdržavati kaznu zatvora u trajanju od tri godine.

D. P. je osuđen zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

(Mondo)